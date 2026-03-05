Caldea proposa una Setmana Santa plena d’entreteniment

Amb l’arribada de les vacances de Setmana Santa, Caldea, el centre d’oci termal més gran dels Pirineus, ha presentat una proposta que combina natura, desconnexió i experiències sensorials. Aquesta iniciativa busca atraure els qui volen gaudir d’un entorn únic al sud d’Europa.
Segons va informar la direcció de Caldea, la proposta inclou un enfocament immersiu que va més enllà del concepte tradicional de balneari. L’aigua es converteix en el punt de trobada on s’integren espectacles, música en directe i experiències sensorials, creant un ambient excepcional per als visitants.
Un dels esdeveniments més destacats serà ‘YCE’, un nou espectacle que es durà a terme a la Gran Llacuna. Aquest xou, programat per als dies 2, 3, 4, 5 i 6 d’abril, combinarà acrobàcies, música, il·luminació i jocs d’aigua, oferint una experiència envoltant. Les funcions estan programades per a les 21.40 hores i les 11.40 hores en dies específics.
A més, les Champagne Sessions s’oferiran del 2 al 5 d’abril, cosa que permet als assistents gaudir de música en directe mentre degusten una copa dins l’aigua. Aquesta activitat es desenvoluparà en horaris específics, creant un ambient de sofisticació i benestar al balneari exclusiu per a adults.
Tallers i benestar
La programació de Caldea també inclou una variada oferta de tallers wellness, accessibles amb entrades prèmium. Aquests tallers estan dissenyats per enriquir l’experiència dels visitants, amb activitats com el concert de bols tibetans, programat per al 3 i 5 d’abril, i un taller de liquats per elaborar begudes naturals.
Els visitants podran participar en un taller d’exfoliació i màscara facial cada dia a les 15.00 hores, així com en sessions de mindfulness programades els dilluns i els diumenges. Aquestes activitats volen fomentar el benestar i la relaxació, complementant l’experiència termal.
Els bars aquàtics, ubicats a la Gran Llacuna i el balneari adults-only, oferiran còctels i begudes sense necessitat de sortir de l’aigua. Aquest servei reforça el caràcter lúdic i social de la proposta, consolidant Caldea com a referent en l’àmbit de l’oci termal.
Una escapada única
La proposta de Caldea per a aquesta Setmana Santa es presenta com una oportunitat única per gaudir d’un entorn natural i de benestar. Amb activitats variades i un enfocament innovador, el centre busca atraure un públic divers que valori la integració de lleure i relaxació.
L’experiència a Caldea promet ser multisensorial, convidant els visitants a fluir entre les activitats i gaudir d’un equilibri perfecte entre entreteniment i benestar. Amb aquestes iniciatives, el centre reafirma la seva posició com a líder al sector de l’oci termal a Andorra.