Caldea proposa una escapada sensorial per a celebrar Sant Valentí en el seu ‘spa’ d’Andorra

Caldea ha llançat una promoció perquè les parelles celebrin Sant Valentí en el seu centre de temes i spa d’Andorra amb experiències que conviden a “baixar el ritme, compartir el moment i deixar-se portar”. En un comunicat, va recordar que els seus diferents espais termals ofereixen un contrast entre calma i energia per a gaudir en qualsevol dels casos de l’experiència, amb llacunes interiors i exteriors, banys indorromans, sauna i hammam.
Caldea va detallar que ha preparat per al Dia dels Enamorats una selecció de propostes pensades per a gaudir en parella, entre aigües termals, música, gastronomia i el paisatge hivernal.
Entre les experiències destacades es troben les Champagne Sessions, que tenen lloc en el balneari dedicat exclusivament per a adults i on es fusiona música en directe amb còctels en un ambient sensorial.
Per als qui prefereixin una vivència més íntima, tenen la ‘Romantic Room’, un ritual en parella que inclou accés al balneari amb un massatge duo de 30 minuts, una copa de cava, fondue de xocolata i un temps de privacitat en una cabina equipada amb un llit balinès, dissenyada per a gaudir del moment sense interrupcions.
Per a refinar l’experiència, el Restaurant Blu ofereix un menú especialment dissenyat per a l’ocasió, disponible solo els divendres i dissabtes de febrer, que comença amb una copa de cava de benvinguda i continua amb una cuidada selecció d’entrants, plats principals i postres pensades per a gaudir d’un sopar romàntic, amb sabors elegants i propostes tant de mar com de muntanya.