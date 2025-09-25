Caldea proposa una escapada de tardor en parella amb rituals de benestar

Caldea, centre d’oci termal d’Andorra, va informar que presenta dues experiències “úniques, pensades per a sorprendre i gaudir de moments inoblidables de bona vida” en “l’escenari perfecte per a gaudir d’una escapada en parella que combini wellness i romanticisme”.
Una d’elles és ‘Romantic Room’, una experiència” pensada per a parar el temps i gaudir junts. Inclou l’entrada en l’spa, un ritual amb massatge Doji duo de 30 minuts amb ciris perfumats, una copa de cava i fondue de xocolata. A continuació, la parella disposa de 30 minuts de privacitat en una cabina amb llit balinès, un espai íntim per a desconnectar i retrobar-se”.
L’altra és ‘Champagne Sessions’. “Cada divendres i dissabte a partir de les 19.30 hores, l’spa adults-*only es transforma per a acollir les Champagne Sessions. Un saxofonista o cantant en directe posa la banda sonora mentre els visitants brinden amb xampany o còctels, a l’aigua”, va assenyalar.
Caldea va destacar que “totes dues propostes es poden combinar en una escapada de cap de setmana a Caldea, convertint en el destí perfecte per a parelles que busquen viure moments inoblidables a la tardor”.