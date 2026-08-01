Caldea presenta aquest agost YCE Extended, la versió ampliada del seu espectacle immersiu a la Gran Llacuna, que es podrà veure a partir del 7 d’agost a les 11.30 h i a les 21.40 h. La proposta incorpora noves disciplines acrobàtiques i una posada en escena encara més espectacular per oferir als visitants una experiència més immersiva.
Aquesta novetat reforça una oferta d’estiu que també inclou la renovació de la carta del Restaurant Blu, l’èxit dels bars aquàtics de les instal·lacions Classic i Premium i uns horaris ampliats perquè els visitants puguin gaudir al màxim del centre de lleure termal.
Inspirat en la transformació del gel en moviment, YCE és una proposta artística creada exclusivament per a la Gran Llacuna que combina banda sonora original, il·luminació, jocs d’aigua i acrobàcies per integrar l’art dins del recorregut dels visitants. Amb YCE Extended, aquesta experiència s’amplia amb noves disciplines aèries, com ara pole, cèrcol aeri i teles acrobàtiques, que aporten encara més dinamisme i espectacularitat a la posada en escena.
Al Restaurant Blu, l’oferta gastronòmica s’ha ampliat amb la incorporació de plats naturals i saludables, com el pollastre coquelet a la brasa amb patata al caliu i el llom de bacallà a la brasa amb verduretes fresques de temporada.
L’any passat, Caldea va culminar la reforma integral de l’espai exterior de l’spa, transformant l’antiga llacuna en un autèntic llac de muntanya. Aquest estiu, en la seva segona temporada de funcionament, aquest espai es consolida com el més ben valorat pels clients, tant per la seva àmplia zona de bany com per la incorporació del nou bar aquàtic, que permet gaudir de smoothies, refrescos, còctels i xampany sense sortir de l’aigua.
A causa de les obres de construcció del Caldea Hotel a la Torre, el llac exterior té un horari d’accés restringit: està obert d’11.00 a 13.30 h i de 19.00 h fins a l’hora de tancament; els diumenges, obre durant tot el dia. Excepcionalment, del 10 al 15 d’agost, només estarà obert de 19.00 h fins al tancament. La resta d’instal·lacions Classic i Premium obren de les 9.00 a les 23.59 h, mentre que l’Spa Infantil ho fa de 10.00 a 16.00 h.