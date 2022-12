Calculatuindemnización recuperarà peces de vehicles sinistrats

Calculatuindemnizacion, ‘startup legaltech’ que aposta per la tramitació 100% digital de la reclamació d’indemnitzacions per accident de trànsit, ha aconseguit un acord amb l’empresa de distribució de peces de vehicles recuperades Recomotor, per donar una segona vida a aquelles peces procedents de cotxes i motocicletes sinistrades, que constitueixen el 30% dels accidents gestionats per Calculatuindemnizacion.

Mitjançant aquesta nova col·laboració, la ‘startup legaltech’ ha indicat que aporta valor afegit als usuaris que han patit un accident de trànsit i han gestionat la indemnització a través de la seva plataforma en línia, ja que Calculatuindemnització s’encarrega de gestionar els vehicles en estat de sinistre total perquè Recomotor recuperi alguns dels components encara útils per a tallers i professionals.

Aquest acord, a més, permet als usuaris de Calculatuindemnització incrementar fins a un 30% el valor del vehicle sinistrat respecte de l’oferiment que pot arribar a fer qualsevol altre operador dedicat al món del recanvi de peces o desballestament de vehicles.

Per al CEO i cofundador de Calculatuindemnització, Victor Climent, aquesta iniciativa no només beneficia els usuaris de la plataforma de reclamació d’indemnitzacions per accident de trànsit des del punt de vista econòmic, també des del punt de vista més pràctic. “Oferim el millor servei de gestió de vehicles sinistrats, de manera en línia i amb les mínimes friccions per a l’usuari, especialment en un moment tan delicat com el que travessa qualsevol persona després de patir un accident de trànsit”, va explicar.

El CEO de Recomotor, Jan Amat, també ha destacat l’impacte mediambiental de la nova aliança de la plataforma de recuperació de components amb Calculatuindemnització. En aquest sentit, ha subratllat que es tracta d’“una aposta decidida per la consciència responsable de reacondicionar peces inservibles, allargant-ne la vida útil”.

11.000 INDEMNITZACIONS GESTIONADES

Amb aquest primer acord de col·laboració, Calculatuindemnizacion demostra que la seva plataforma en línia permet oferir un servei integral que va més enllà del suport jurídic per a la tramitació digital d’indemnitzacions, a través d’aliances estratègiques amb partners que cobreixen totes les necessitats derivades d’un accident de trànsit (automoció, administració, gestories, etc.) i que influeixen positivament en la qualitat del servei al client i superen les limitacions tècniques dels advocats tradicionals.

Des de la posada en marxa del seu servei de tramitació digital d’indemnitzacions per accident de trànsit, la startup ha gestionat prop d’11.000 casos. L’import total de les indemnitzacions reclamades en aquest període és de 65 milions d’euros.

Calculatuindemnizacion ha creat un model de gestió de reclamació totalment en línia amb l’objectiu de respondre a les noves necessitats dels usuaris. D’aquesta manera, mitjançant l’ús de la tecnologia, la companyia vol revertir el context de tramitació analògica actual que predomina en un sector jurídic poc adaptat a la digitalització.