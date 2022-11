Calculatuindemnización, líder en reclamacions per accidents de trànsit

Calculatuindemnización, ‘startup legaltech’ que aposta per la tramitació 100% digital de la reclamació d’indemnitzacions per accident de trànsit, es consolida com a líder en aquest sector després d’haver gestionat prop de 11.000 casos en dos anys. L’import total de les indemnitzacions reclamades en aquest període ascendeix a 65 milions d’euros.

La ‘startup’ amb seu a Barcelona, que opera en tot el territori nacional i insular, ha incrementat de manera exponencial el seu negoci. En 2021, la companyia va gestionar més de 4.000 reclamacions d’indemnitzacions per accidents de trànsit per un import superior als 25 milions d’euros, mentre que en 2022 preveu tancar l’exercici amb més de 6.000 casos valorats en 40 milions d’euros.

Calculatuindemnización va destacar que ha creat “un model de gestió de reclamació totalment ‘en línia’ amb l’objectiu de respondre a les noves necessitats dels usuaris. D’aquesta manera, mitjançant l’ús de la tecnologia, la ‘startup legaltech’ vol revertir l’actual context de tramitació analògica que predomina en un sector jurídic poc adaptat a la digitalització”.

Procés

La companyia redefineix el concepte tradicional del despatx d’advocats i assumeix, de manera ‘en línia’, totes les gestions vinculades a la reclamació de la indemnització per accident de trànsit, des del càlcul immediat de la reclamació, “gràcies a la seva àmplia base de dades d’indemnitzacions gestionades, fins a la fase de contractació, tramitació i resolució”.

Per al fundador i CEO de Calculatuindemnización, Victor Climent, “l’agilitat del procés, les mínimes friccions a l’usuari i la gestió eficient dels recursos tecnològics són alguns dels aspectes que ens diferencien de l’advocat tradicional”.

En aquesta mateixa línia, el COO de la startup, Yonay Aguilar, ha subratllat la importància que “el sector legal s’adapti a les noves necessitats dels usuaris, els qui cada vegada més reclamen poder realitzar tràmits en línia, especialment quan travessen situacions tan traumàtiques com les derivades d’un accident de trànsit”.

Calculatuindemnización compta amb una àmplia base de dades d’usuaris que li permet realitzar un càlcul automàtic i molt precís de les probabilitats d’èxit de cada reclamació, així com de l’import estimat de la indemnització. A més, la ‘startup’ compta amb un equip jurídic i amb contactes clau directes en el sector de la sanitat, l’administració, la gestoria i l’automoció, entre altres, amb la finalitat d’agilitzar els tràmits i negociar de la manera més àgil i efectiva amb les companyies d’assegurances.

Durant tot el procés ‘en línia’, la companyia presta una atenció personalitzada des dels diferents departaments “per a acompanyar al client en tot moment”. A més, l’usuari té a la seva disposició un gestor personal 24/7 que li acompanya en tots els tràmits de la reclamació.

Legaltech

Calculatuindemnización indica que la tecnologia aplicada al sector jurídic està reconfigurant per complet les relacions entre els advocats i els seus clients i que “gràcies a les nombroses solucions que ofereix el legaltech” la companyia posa a la disposició de l’usuari eines que fan la labor legal més eficient i menys costosa.

Així, la plataforma ‘en línia’ de la startup permet oferir un servei integral “que va més enllà del suport jurídic, a través d’aliances estratègiques amb partners que cobreixen totes les necessitats derivades d’un accident de trànsit (automoció, administració, gestories, etc.), influeixen positivament en la qualitat del servei al client i superen les limitacions tècniques dels advocats tradicionals”.