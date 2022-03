El Cádiz CF rep 30 milions dels CVC per construir la Ciutat de l’Esport

El Cádiz CF ha anunciat que el seu projecte estrella, la Ciutat de l’Esport, fa el seu primer pas gràcies als aproximadament 30 milions d’euros que rebrà després de la seva adhesió a LaLiga Impuls, l’acord estratègic aconseguit amb el fons d’inversió CVC per impulsar el creixement global de LaLiga i els seus clubs.

D’aquests fons, els clubs han de destinar un 70% a infraestructures, innovació tecnològica, desenvolupament de marca i producte, i una estratègia de comunicació digital, per a això el Cadis ha creat un fons d’inversió que gestionarà la compra d’uns terrenys pertanyents a l’empresa Delphi, i que estan situats en la limítrofa localitat gaditana de Puerto Real.

Aquesta iniciativa té com a objectiu no sols crear ocupació en una zona molt castigada per les últimes crisis econòmiques, sinó també convertir l’àrea de la Badia de Cadis en el pol tecnològic i esportiu del sud d’Espanya.

Així, aquesta nova Ciutat de l’Esport inclourà la construcció d’una ciutat esportiva, una Universitat de l’Esport, una ciutat digital que impulsarà la creació de teixit empresarial tecnològic, així com un centre per a acollir esdeveniments, un projecte que compta amb el suport de l’Ajuntament de Puerto Real.

A més, el club gadità està actualment en converses amb l’Ajuntament de Cadis per la possibilitat d’adquirir en propietat el Ramón de Carranza, un dels estadis més emblemàtics de LaLiga, amb la finalitat de modernitzar-lo, dotant-lo de millors instal·lacions.

Projectes similars

L’arribada dels fons de CVC a les arques dels clubs, dels quals ja han rebut gairebé 700 milions d’euros, un 35% del total dels 1.994 milions d’euros compromesos, estan permetent-los avançar en el desenvolupament dels projectes anunciats pels mateixos durant aquests últims mesos.

A més del Cádiz CF, el Real Club Celtic de Vigo també ha presentat en les últimes setmanes la iniciativa Galicia Sports 360, que porta en si la fundació d’una Universitat de l’Esport, així com la construcció d’un pavelló multiusos i un centre d’Alt Rendiment Mèdic, creant al voltant de 200 llocs de treball en la zona.

Per part seva, altres clubs, com ara el Valencia CF ha manifestat la seva intenció de finalitzar el macroprojecte del Nou Mestalla, o el Betis, que projecta una nova ciutat esportiva a Dos Hermanas (Sevilla) i completar la reforma del Benito Villamarín, plans que es faran realitat gràcies a la injecció econòmica de l’acord de CVC amb LaLiga.