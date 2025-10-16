Cada espanyol consumeix, de mitjana, 28 quilos de pa a l’any

A Espanya es consumeixen 27,82 quilos de pa per càpita, la qual cosa suposa un increment interanual de 3,5%, segons indica l’informe de consum alimentari del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació amb dades acumulades fins a juliol. Aquestes xifres suposen una penetració en el mercat del 99,84%, la qual cosa reflecteix la seva presència pràcticament en la totalitat de les llars espanyoles.
El 16 d’octubre se celebra el Dia Mundial del Pa. Després de més de 14.000 anys d’història, el costum de menjar pa roman, però el sector forner està experimentant una profunda transformació per a adaptar-se a les noves tendències de consum, en bona part gràcies a les masses congelades, que posen en el mercat una varietat de pans nutritius, millorant l’experiència tant per als consumidors com per als professionals del forn.
L’Associació Espanyola de la Indústria del Forn, Brioixeria i Pastisseria (Asemac) va assenyalar en el seu últim informe que la producció de pa congelat supera ja els 750 milions de quilos a l’any, la qual cosa suposa una facturació de més de 1.000 milions d’euros (un 29 % més que fa vuit anys).
La companyia espanyola del sector de masses congelades de forn Europastry va ser una de les quals va introduir en el mercat l’aplicació de fred en els anys 80, innovant per complet el sector. Ara inverteix més de 124 milions d’euros a l’any en R+D i Tecnologia per a posar en el mercat noves referències de pans i projectes d’innovació.
Europastry assenyala el creixent interès dels consumidors per pans cada vegada més nutritius, la qual cosa ha obert la porta a una nova generació de pans millorats amb ingredients especials: farines integrals, cereals, llavors, superaliments, a més d’opcions específiques sense glútens, proteiques o baixes en carbohidrats. Amb l’aplicació de tècniques de fred i llargs processos de fermentació la companyia dirigida per Jordi Gallés està posant en el mercat pans prèmium (com el seu pa Cristallino) que mantenen la tradició, però que introdueixen una capa d’innovació que ha canviat la manera de produir i consumir pa.
Enguany precisament tots els tipus de pans (comuns i especials) compten amb la mateixa taxa d’impostos (4%). Des de febrer la Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda va aprovar igualar l’IVA de tots ells independentment dels ingredients que continguin. Fins a aquest moment, els pans amb ingredients com a cereals, oli d’oliva, proteics, entre altres, comptaven amb un 10% d’IVA.