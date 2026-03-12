By Salomon expandeix el seu model Casa Teva amb l’obertura de Casa Teva Rooms Sevilla

By Salomon Hospitality, la gestora hotelera liderada pels germans Harry i Toni Serra Moreno, accelera l’expansió de Casa Teva, una de les marques insígnia de la seva porfolio hoteler, amb l’obertura de Casa Teva Rooms Sevilla.
Segons ha informat la companyia aquest dijous, es tracta d’un nou concepte d’establiment urbà amb la qual explora formats d’allotjament més àgils, còmodes i flexibles, adaptats a noves maneres de viatjar. Situat en el barri antic de la capital andalusa, en l’entorn històric de l’antiga jueria, Casa Teva Rooms Sevilla disposa de 20 habitacions que conjuminen confort, disseny i ubicació estratègica. A pocs passos del Palau de Propietàries, la catedral, la Giralda o els Reals Alcàssers, la companyia reforça la seva presència en un dels principals destins urbans del mercat espanyol.
Aquesta inauguració suposa la tercera obertura de Casa Teva, que ja compta amb establiments operatius a Barcelona i Lisboa, i representa un nou pas en la consolidació d’aquesta ensenya dins de la cartera de By Salomon Hospitality. Amb Casa Teva Rooms, la companyia incorpora un format complementari, orientat a un hoste que prioritza localització, confort i disseny, amb una operativa més lleugera, check in sense recepció i una experiència d’estada més directa i flexible.
“Casa Teva Rooms neix com una proposta orientada a un viatger que busca propostes ben situades, amb identitat i amb una experiència d’estada còmoda i eficient”, va assenyalar Harry Serra, cofundador de By Salomon Hospitality.
Amb l’obertura de Sevilla, By Salomon Hospitality reforça el creixement de Casa Teva i avança en la seva estratègia d’expansió. Als hotels ja operatius a la ciutat comtal i la capital lusitana, se sumaran en els pròxims anys les obertures previstes a Granada, Sitges (Barcelona) i en Tamariu (Costa Brava), dins d’un desplegament que, al costat de l’establiment sevillà, representarà una inversió de 28 milions d’euros.
“Casa Teva és una palanca de creixement dins del grup, amb un model capaç d’adaptar-se a diferents actius i perfil de client, mantenint sempre una proposta molt recognoscible dins del nostre porfolio”, afegeix Toni Serra, confundador de la signatura.
By Salomon Hospitality compte en l’actualitat amb més de 20 establiments que sumen més de 1.000 habitacions sota les seves diferents marques, entre els quals figuren DOT Madrid, Camila Hostel València, Hotel Arc, Honest Sevilla, Honest Granada, Palacio Pinello i l’emblemàtic hotel de luxe Finca Victoria, localitzat a Begur (Costa Brava). A aquesta llista se suma la cartera internacional amb Honest Budapest o Gravity Porto, entre altres. La divisió hotelera té identificats 60 destins potencials amb capacitat per a acollir a cadascuna de les seves cinc marques.