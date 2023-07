Buz, l’empresa que vol “revolucionar el sector de les begudes alcohòliques”

La companyia madrilenya Buz Drinks, empresa dedicada a la producció i comercialització d’una nova línia de begudes alcohòliques amb una graduació de 12% Alc.Vol, “amb sabors naturals i a un preu per sota de les alternatives del mercat”, segueix amb la seva ronda de finançament i ja han aconseguit una primera inversió de 300.000 euros.

L’empresa, lideradapor Hugo Hita i Jorge Branger, pretén impulsar la marca a nivell nacional, creant “un fenomen viral alrededorde la generació Z”. En la seva aposta, acaben de consolidar 300.000 euros en finançament principalment per inversors privats, inclosos dins del ‘cap table’ exdirectius de marques com a Xarxa Bull.

El seu cofundador Jorge Branger té ampli recorregut en el sector del màrqueting i la comunicació. Amb anterioritat ha fundat dues empreses de màrqueting digital treballant amb marques com ara Coca-cola, Beefeter, Schweppes, Vodafone,Telefónica o Banc Santander.

Segons Branger; “l’estratègia principal de màrqueting en BUZ està basada a enfortir la imatge de marca amb un creixement ràpid i exponencial a Espanya. Crear un fenomen cultural i viral en xarxes socials mentre construïm una comunitat d’ambaixadors que perdureen el temps, representant a tota una generació.”

Fins ara han produït 30.000 unitats com a part del seu MVP (mínim producte viable) i es troben comercialitzant en diferents canals de distribució. BUZ va assenyalar que ha arribat a personalitats com Ceci Army, Omar Montes, La Vilà Antillà, Victor Gholdston, Pol Granch, Gemeliers, Pis 21, Miky Woodz, Zzoilo i un centenar de creadors de contingut, arribant potencialment a més de 500.000.000 persones.

Compta amb 400.000 llaunes comprades i llistes per a comercialitzar a partir de juny de 2023, una comunitat de més dde 150.000 seguidors en xarxes socials,”un equip consolidat”, oficines i nau a Madrid, a més de fàbrica a Catalunya, sent el producte 100% “Made in Spain”.

El CEO de la companyia, Hugo Hita, explica que “la intenció és utilitzar els fons per a consolidar i accelerar la seva presència a Madrid i Barcelona enfortint la imatge de marca en més de 300 punts de venda físics a més de generar ‘buzzen’ en festivals, fires i festes al largodel estiu 2023”.