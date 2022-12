Brookfield, Millenium i Zetland Capital, els millors en hotels de luxe

Les grans firmes d’inversió internacionals han protagonitzat les operacions més grans del segment hoteler de luxe el 2022, i han redoblat la seva aposta pel sector. Aquests mesos, el fons canadenc Brookfield ha estat un dels més actius, amb un dels grans moviments de l’any, l’adquisició de l’Hotel Princesa de Madrid, propietat de Colony NorthStar, per 175 milions per transformar-lo en un Selenta, la cadena hotelera que va comprar el 2021 per 440 milions i composta per quatre hotels.

De fet, Brookfield ha continuat fent moviments aquest final d’any i sembla que ja ha trobat comprador per a un d’aquests actius: la gestora de fons Blasson Property Investments ha presentat una oferta per l’hotel Sofia de Barcelona.

Per part seva, la socimi Millenium Hospitality, que compta amb el fons nord-americà Castlelake com a màxim accionista, ha adquirit en aquests dotze mesos quatre actius per prop de 150 milions d’euros: un terreny al Palmar (Cadis) per a la construcció d’un ressò resort de luxe, així com tres immobles a l’epicentre hoteler de luxe de Madrid.

A la capital va comprar l’emblemàtic edifici d’Alcalá 26, per al qual va tancar un acord amb Nobu Hospitality, la cadena hotelera capitanejada per l’actor Robert de Niro, per desenvolupar un Nobu Hotel, va adquirir l’immoble del Carrer Zorrilla 19 i recentment l’Hotel Les Lletres Gran Via. Millenium també ha inaugurat aquest any l’hotel Radisson Collection Gran Via Bilbao i ha signat una aliança amb Accor per portar a Espanya un Fairmont Hotel & Residences, que convertirà el seu complex, La Hisenda, en un dels ressorts de luxe més exclusius i complets del país i del sud dEuropa.

Al costat d’aquestes operacions, destaca la joint venture del fons anglès Zetland Capital i Fergus Group per comprar l’Hotel Don Juan Center a Lloret de Mar (Girona) i l’Hotel Natali a Torremolinos (Màlaga).

Igualment, Signal Santander European Hospitality també va apostar per les destinacions de costa i va comprar al primer l’hotel Sheraton La Caleta Resort & Spa, a Costa Adeje per 80 milions. Mentrestant, la joint venture conformada pel vehicle suís Stoneweg Hospitality i Bain Capital Credit va comprar a la família Matutes, per 30 milions d’euros, el Palladium Hotel Don Carlos, a Eivissa, i també van aconseguir l’hotel Los Monteros a Marbella per 47 milions.

Aquests dies també s’ha confirmat que els fons francesos Corum AM i Covivio han entrat a la licitació per la cartera d’Hoteleatelier, composta per 35 hotels per un valor aproximat de 200 milions d’euros -28 hotels operen sota la firma Petit Palace i 7 amb Icon- situats 19 d’ells a Madrid.

Per la seva banda, la mexicana RLH Properties, propietària del Rosewood Villa Magna i el Bless Hotel Madrid, va vendre els dos establiments de la capital madrilenya al fons Sancus Capital per uns 325 milions.

RECUPERACIÓ

Aquestes operacions evidencien com el sector hoteler espanyol de luxe tanca 2022 recuperant nivells d’abans de la Covid i amb un suport dels fons d’inversió estrangers especialment receptius a estudiar operacions al segment del luxe i gran luxe, especialment a grans ciutats com Madrid i Barcelona.

Un interès internacional pel mercat espanyol de luxe que segueix creixent i que se situa només un 3% per sota dels nivells del 2019, segons un dels darrers informes de Christie&Co. CBRE també apunta en aquesta mateixa direcció en el seu darrer estudi, en què calcula que el 55% de la inversió total és estrangera, principalment nord-americana i alemanya.

Segons aquesta consultora, el 21% de les transaccions del 2022 correspon a actius de cinc estrelles i cinc estrelles GL, i el 58% a actius de quatre estrelles. Una tendència que ja advertia Cushman & Wakefield als seus estudis, en què per al 40% dels seus enquestats, el segment dels hotels de luxe és ara més atractiu.