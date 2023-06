BrandFor incorpora Carlos Magro com a director creatiu

BrandFor, companyia especialitzada en consultoria estratègica centrada en el brànding, ha potenciat totes les àrees del seu equip amb la incorporació de Carlos Magro, Teresa Azpiroz, Lucia Dorado i Monika Kural, professionals amb dilatada trajectòria i de perfil rellevant en el sector.

L’entitat va explicar que la integració de professionals “d’alt nivell” permet a BrandFor enfortir el seu compromís d’oferir als seus clients “la combinació més avançada i de major qualitat de consultoria estratègica i creativitat enfocada en el brànding, al mateix temps que reforça la seva posició com un dels líders del mercat espanyol i potència la seva capacitat de creixement”.

En més de cinc anys des de la seva creació, la companyia fundada per Patricia Arias i Ismael Merlo suma en la seva cartera més de 100 projectes de consultoria estratègia de brànding. Entre ells, els executats per a empreses i institucions com Cabify, Indra, Ifema Madrid, Naturgy, Orange, SpainCap, Cofares, Iskaypet (Kiwoko i Tiendanimal), UNICEF, Ginos, Urbaser o Sodexo.

Carlos Magro s’incorpora a BrandFor com cirector Creatiu Executiu per a liderar l’àrea creativa i continuar impulsant la visió creativa de la consultora.

Al llarg de més de 20 anys de carrera professional ha treballat per a entitats líders en les principals indústries des de grans companyies de consultoria de marca, comunicació i publicitat, forjant una experiència creativa versàtil tant en entorns corporatius, com de gran consum. Previ a la seva incorporació a BrandFor, ha ocupat llocs d’alta responsabilitat, com a director Creatiu d’Interbrand, director de l’àrea de Brànding /Consumer Engagement de LLYC o director d’Art en Leo Burnett.

Addicionalment, BrandFor ha realitzat altres incorporacions que li reforcen en altres àrees clau per a la companyia, com a Estratègia i Gestió de Projectes.

Així, l’equip d’Estratègia de Marca, dirigit per Carla Caprile, s’ha enfortit amb les incorporacions de Teresa Azpiroz i Lucia Dorado.

Teresa Azpiroz s’ha incorporat a BrandFor com a directora associada d’Estratègia. Teresa ha ocupat durant més de deu anys llocs de responsabilitat en grans consultores i companyies, com JLL (on va ser Responsable Sènior d’estratègia de Màrqueting de EMEA); Interbrand (Consultora Sènior de Marca) o Accenture.

I Lucía Dorado s’uneix de nou a l’equip BrandFor com Strategy Manager, des del lloc de consultora sènior d’Estratègia de Capgemini Invent (divisió d’innovació, consultoria i transformació digital).

Addicionalment, Monika Kural s’ha unit a BrandFor com a directora de Gestió de Projectes, després d’haver desenvolupat la seva carrera professional en Indra, on durant més de 15 anys ha ocupat diversos llocs directius. Entre ells, va ser directora de Marca i Acció Social, responsabilitat des de la qual ha liderat nombrosos projectes de brànding, màrqueting i transformació de les diferents empreses d’aquest grup.

“Enfortint el nostre equip, en BrandFor busquem consolidar el nostre model de consultoria estratègica centrada en el brànding, que permet a les empreses transformar-se al mateix temps que potenciar el seu negoci i el seu posicionament institucional. Aquestes incorporacions reforcen el compromís de BrandFor d’oferir als nostres clients la combinació més avançada i de major qualitat de consultoria estratègica i de creativitat enfocada en el brànding. Potenciem la nostra capacitat per a consolidar-nos com un líder del mercat espanyol gràcies a la nostra competència per a desenvolupar marques sòlides orientades a resultats, que impulsen el creixement de les empreses d’una forma sostenible i orgànica”, assenyalen Patricia Arias i Ismael Merlo, socis fundadors de BrandFor.