BrandFor impulsa un projecte integral per ajudar al creixement d’Iskaypet

BrandFor, companyia especialitzada en consultoria estratègica centrada en el branding, ha implementat un projecte integral que combina el rebranding estratègic i visual amb el desenvolupament del Customer Experience per a Kiwoko i Tiendanimal, marques del Grup Iskaypet, companyia dedicada a la cura dels animals. BrandFor, juntament amb el comitè de direcció del Grup Iskaypet, ha desenvolupat un projecte estratègic de marca diferenciat que impulsa la complementarietat de Kiwoko i Tiendanimal, dotant-les d’un posicionament i d’identitat diversificats, mitjançant la definició dels pilars estratègics que les impulsaran a futur.

Ho ha unit i compaginat amb el desenvolupament d’un model d’Experiència de Client 360. Aquest inclou “el correcte aterratge de les estratègies de Kiwoko i Tiendanimal als seus principals punts de contacte i els permet oferir una experiència de marca diferencial, rellevant i atractiva per al client, que respon als reptes i oportunitats identificats per a cada marca. En aquest projecte BrandFor ha cocreat de manera molt activa amb totes les àrees i els equips clau d’Iskaypet”, segons ha informat la companyia.

El projecte integral de Branding i Customer Experience que BrandFor ha desenvolupat juntament amb l’equip d’Iskaypet ha suposat l’execució d’un ampli procés d’anàlisi i diagnòstic, el desenvolupament de l’estratègia i l’arquitectura de marca, la identificació de segments objectiu, una proposta de valor per ensenya, el desenvolupament d’identitat visual i verbal, la seva manualització i implementació completa, així com la creació d’un nou model d’Experiència de Client. Tot això per a Kiwoko i per a Tiendanimal.

Patricia Arias, Sòcia Fundadora de BrandFor, explica que “la marca és un actiu intangible que, gestionat de manera eficient, genera valor per al negoci. I l’experiència de client representa el moment de la veritat per a la marca, ja que és on s’activa externament, relacionant-se amb una de les seves audiències fonamentals. Estem molt contents que els resultats del projecte, que combina rebranding i Customer Experience, facilitin que el Grup Iskaypet augmenti la seva capacitat de generació de valor i d’impulsar-ne el creixement a través de les marques de Kiwoko i Tiendanimal”.

Caroline Arrú, Chief Marketing & Customer Officer al Grup IskayPet, va dir que “amb aquest projecte hem aconseguit que la nostra Experiència de Client respongui adequadament als atributs de les marques de Kiwoko i Tiendanimal i que el client percebi la marca en tots els moments en els quals està en contacte amb nosaltres, cosa que és un factor diferencial i un avantatge competitiu clau, alhora que hem involucrat en el procés totes les àrees i equips interns que han treballat juntament amb BrandFor en aquest projecte”.

Ismael Merlo, Soci Fundador de BrandFor, va manifestar que “la metodologia de Brand & Customer Experience aplicada per a Iskaypet ha suposat, a més d’una anàlisi estratègica de les experiències de client actuals de Kiwoko i Tiendanimal, l’alineament d’aquestes amb les estratègies de marca, la definició dels nous Customer Journeys i l’activació i la priorització de projectes i iniciatives concretes. Tot això ha permès capitalitzar les fortaleses de les estratègies de marca de Kiwoko i Tiendanimal, consolidar la imatge de cadascuna i desenvolupar experiències de compra que connecten d’una manera més emocional i humana el client amb les marques”.

Iskaypet indica que ha aconseguit “capitalitzar el posicionament desenvolupat per a Kiwoko com el lloc on descobrir l’increïble món dels animals i per a Tiendanimal com la marca que advoca per la cura animal, posant al servei dels clients el més ampli assortiment de productes. Un viatge de construcció de valor a través de les marques en què negoci i marca van de bracet per connectar amb els clients i generar impacte positiu per a les diferents audiències: empleats, socis, proveïdors, planeta, societat i sobretot en els animals de companyia”.