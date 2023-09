Borja Goday, CEO de Servihabitat, defensa la necessitat de diàleg

El CEO de Servihabitat, Borja Goday, aposta per potenciar la col·laboració entre les administracions públiques i les empreses promotores i gestores per a augmentar l’oferta d’habitatge. Segons ha expressat, la clau està a oferir habitatge assequible i per a això és necessari buscar fórmules que impulsin la col·laboració público-privada, ja que “no es pot deixar tot el pes d’inversió a l’administració pública per la seva inviabilitat”.

Ho ha dit aquest dimecres en la sessió ‘Exploring a fresh phase in Real Estigues’ que s’ha dut a terme en el marc de la segona edició del saló The District i que ha comptat també amb la participació d’Eduard Mendiluce, CEO de Anticipa Real Estate i de Aliseda Immobiliària, i Javier Faus, president de Meridia Capital Partners.

En referència a la regulació del mercat i la recentment aprovada Llei d’Habitatge, s’ha mostrat contundent a afirmar que la solució de l’immobiliari a Espanya no necessita més regulació amb mesures que ja han demostrat els seus efectes adversos i ha fet una crida general a la classe política perquè “parlin amb nosaltres, els experts del sector, per a afrontar el problema”.

Goday ha defensat la resiliència del sector malgrat la incertesa, destacant la sòlida demanda i l’interès inversor en el mercat de sòl, el residencial i en el segment de la logística.

Finalment, ha fet referència als criteris ESG com un dels aspectes essencials i com un dels factors determinants en el procés de la presa de decisions dels inversors.