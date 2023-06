Boehringer Ingelheim i Acció Psoriasis llencen ‘Pells que marquen’

Boehringer Ingelheim i Acció Psoriasi llancen la campanya ‘Pells que marquen’ per a visibilitzar aquesta malaltia minoritària i el seu impacte per als pacients, així com la importància d’un diagnòstic a temps.

La psoriasi pustulosa generalitzada (PPG) és una malaltia rara els símptomes de la qual marquen tan física com psicològicament a tots aquells que la pateixen.

Mentre que la psoriasi en plaques afecta al voltant de 29.400 persones per cada milió d’habitants en España4, la psoriasi pustulosa generalitzada posseeix una prevalença de 13 persones per milió d’habitants a Espanya.

La PPG és una malaltia inmunomediada de la pell, heterogènia i de risc vital que és causada per l’acumulació de neutròfils (un tipus de glòbul blanc) en la pell, la qual cosa dona lloc a pústules doloroses i estèrils (petites butllofes plenes de pus) que poden aparèixer per tot el cos, a més de poder provocar altres símptomes com a febre, dolor en les articulacions o sensació de cansament extrem.

‘Pells que marquen’ cerca visibilitzar la realitat de les persones que sofreixen aquesta malaltia, els seus símptomes i com conviuen diàriament els pacients amb ella, a més de reflectir de quina manera els afecten les marques tant físiques com psicològiques que aquesta malaltia deixa en ells. Per a llançar llum sobre la psoriasi pustulosa generalitzada, la il·lustradora María Hesse ha realitzat 3 il·lustracions basades en les seves converses amb Verónica Follana, pacient amb PGG, que va compartir les seves vivències per a poder acostar aquesta malaltia a la societat i posar de rellevància la importància de reconèixer els símptomes i acudir al metge.

A més de comptar amb un vídeo en el qual es pot veure tot el procés creatiu de María Hesse i com aconsegueix traslladar les vivències de Verónica Follana i les marques que la PPG li ha deixat, aquesta campanya pretén també oferir eines als pacients i els familiars per a poder gestionar el dia a dia d’una malaltia que actua sense anunciar-se. Els brots, que poden ser recurrents o intermitents, poden arribar a durar 3 mesos, la qual cosa afecta considerablement la qualitat de vida del pacient en múltiples àmbits. Per a això, Boehringer Ingelheim i Acció Psoriasi han creat un quadern que compta tant amb una versió física com descarregable, per a empoderar als pacients i proporcionar-los una eina de suport en les seves visites al metge. Amb aquest quadern, els pacients amb PPG poden portar un seguiment del seu dia a dia, de les seves preocupacions, de les seves rutines i dels brots.

Verónica Follana, pacient amb psoriasi pustulosa generalitzada, va afirmar que “fa 7 anys i mig em van diagnosticar PPG, una malaltia minoritària que continua marcant el meu dia a dia. La primera vegada que vaig acudir al metge el vaig fer perquè el meu cos va començar a omplir-se de descamacions en mans i peus, expandint-se després per tot el cos en forma de pústules, les quals em van produir un dolor corporal constant i van derivar també en problemes respiratoris i cardiovasculars. Jo no podia portar el meu dia a dia amb normalitat, no podia rentar-me els cabells, no podia asseure’m o ficar-me al llit, no podia depilar-me o dormir sense tenir una sensació de calor i tibantor en tot el cos… Tot això et va minant físicament i psicològicament. Per això, aprendre a viure amb PPG és un treball diari. Gràcies a iniciatives com a “Pells que marquen”, els pacients de malalties rares podem alçar la veu i mostrar a la resta de persones la importància de normalitzar-les”.

La il·lustradora María Hesse va declarar que “conèixer el testimonial de Verónica en aquesta campanya ha estat impactant, però cal escoltar històries com la seva per a veure realitats que passen desapercebudes i que necessiten ser visibilitzades per a ser una mica més compreses. Ha estat un orgull participar en aquesta iniciativa i plasmar les marques físiques i emocionals que la PPG deixa en la pell de Verónica en diversos dibuixos. Amb una malaltia que ha arribat a canviar la percepció que té de si mateixa, espero que les meves il·lustracions contribueixin a canviar, en la mesura que sigui possible, la percepció que els altres puguin tenir en conèixer pacients que conviuen amb la mateixa malaltia”.

“La psoriasi pustulosa generalitzada és una malaltia que marca tant per dins com per fora. A més dels danys físics que els pacients sofreixen durant un brot, els danys psicològics també són rellevants al llarg d’aquesta malaltia. Per això, amb aquesta campanya hem volgut representar totes aquestes “marques” visibles i invisibles amb la finalitat de conscienciar a la població de l’existència d’aquesta patologia, posar en relleu la importància d’acudir al metge de manera primerenca i contribuir a la detecció precoç per a una millor qualitat de vida”, afirma Elena Gobartt, gerent de Medical Affairs Specialty Care de Boehringer Ingelheim España.

Per part seva, Santiago Alfonso, director d’Acció Psoriasi, va destacar que “la psoriasi és una malaltia que afecta immunològicament que marca a les persones que la pateixen per dins i per fora. Per això és tan important que els pacients de PPG puguin accedir a un tractament adequat al més aviat possible, per a controlar com més aviat millor la seva malaltia i puguin així millorar la seva qualitat de vida i recuperar la il·lusió pel seu present i el seu futur”.