Bob Sinclair i Steve Aoki, caps de cartell del ‘Wedjs’ d’Opium Barcelona

Arrenca la segona fase de la dotzena edició de ‘Wedjs’ amb un cartell variat i poderós que inclou a alguns dels millors Dj globals com Bob Sinclair o Steve Aoki. Durant els mesos d’agost i setembre, ‘Wedjs’ estarà replet d’emocions amb la presència de Bob Sinclar, el raper, Dj i productor francès convidat per a aquest dimecres, que ha aconseguit la popularitat a nivell mundial amb els seus temes ‘Love Generation’ o ‘World, Hold On’. També actuarà el Dj alemany Robin Schulz, que actués el dimecres de la setmana vinent, interpretant algun dels seus èxits internacionals com ‘Waves’ o ‘Headlights’. El 16 d’agost serà el torn d’Afrojack, el Dj i productor neerlandès que ocupa el lloc número sis de la llista mundial de Dj. També estarà Steve Aoki, qui actualment ocupa el lloc set del rànquing i actuarà el 23 d’agost.

El cartell el tancaran Jonas Blue, Dj, compositor i productor anglès, i Don Diable, d’origen neerlandès, amb les seves actuacions el 30 d’agost i el 8 de setembre, respectivament.

El festival segueix amb la filosofia de portar a Barcelona cada estiu als millors Dj del panorama internacional i oferir les seves sessions en un espai únic i elegant. En les últimes edicions han passat estrelles internacionals com a Test, Avicii, Armin Van Buuren, David Guetta, Martin Garrix, San Feldt, Rhab, W&W, Nervo, Marshmello, Hardwell, Afrojack, Nicky Romero o Alok, entre molts altres.

Opium Barcelona ha estat reconeguda enguany per la Internacional Night Life Association (INLA) com la dotzena millor discoteca de tot el món, en el rànquing ‘The World’s Best Clubs’. A més, la INLA li ha atorgat un guardó pel pla de protecció i seguretat de clients i treballadors.

Així, el Front Marítim de Barcelona s’aferma com una de les zones més prestigioses de l’oci nocturn mundial, ja que en la llista dels 100 millors clubs del món també figuren altres dos locals situats en aquest enclavament barceloní, a part d’Opium, com Shôko Barcelona i Pacha Barcelona.