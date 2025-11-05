BlackRock ha donat un vot de confiança a Telefónica en el marc del nou pla estratègic que la companyia va presentar ahir. Coincidint amb aquest esdeveniment, i segons els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el fons ha retallat la seva posició baixista sobre l’operadora del 0,69% al 0,57% amb data de 4 de novembre.
Segons les dades de la CNMV, BlackRock IM és l’únic inversor baixista que queda en Telefónica amb una posició superior al 0,50%, després que Marshall Wace i Canada Pension Pla Invesment Board reduïssin la seva posició per sota d’aquest llindar en els pròxims mesos.
Encara que les accions de Telefónica estan sofrint un dur càstig en borsa després de la presentació del seu nou pla, perquè ahir van caure un 13% i avui es deixen un altre 3,5%, els baixistes i els analistes també donen un vot de confiança a mitjà termini a l’operadora. Amb les dades que Bloomberg recull, el 73% dels analistes recomana comprar o mantenir les accions de Telefónica, amb un preu objectiu mitjà de 4,36 euros que donen a les accions un potencial alcista del 21%.