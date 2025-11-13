Bext Space, la joint venture de Stoneweg i M&G Investments centrada en el sector Living a Espanya, ha completat la venda del complex Bext Valdebebas a la gestora internacional BentallGreenOak (BGO), signatura d’inversió immobiliària amb més de 89.000 milions de dòlars en actius sota gestió a nivell global.
Bext Valdebebas és un actiu exponent de l’experiència dels socis en la promoció immobiliària per a donar resposta als canvis sociològics i a les preferències dels consumidors en el sector Living. L’actiu de 583 unitats (estudis, apartaments d’un i dos dormitoris), va ser inaugurat enguany i dissenyat sota els més alts estàndards de qualitat i sostenibilitat (ESG), amb certificació BREEAM Excel·lent.
El projecte, que ha estat construït sobre sòl municipal adjudicat mitjançant concurs públic, destaca per la seva àmplia oferta de zones comunes i serveis integrats, ha tingut un excel·lent acolliment comercial des de la seva obertura.
Aquesta operació se suma a la venda al maig de 2025 de Bext Vallecas, un complex de 285 apartaments adquirit per GMP, i reflecteix la posició de Bext Space per consolidar-se com un actor clau en el desenvolupament d’espais Living a Espanya, un mercat amb gran necessitat de nova oferta. Amb aquesta transacció, Bext Space culmina la seva cartera de projectes Flex Living, després d’haver estat pioner en el mercat espanyol en aquest segment.