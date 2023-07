Les beques per a l’FP a Madrid fomenten la llibertat d’elecció educativa

Amb l’arribada del mes de juliol s’intensifiquen les gestions per a decidir el tipus de centre i formació que cursaran els nous alumnes a partir de setembre. En els últims cinc cursos, la Formació Professional (FP) ha presentat un creixement sostingut, arribant avui dia al milió d’estudiants, segons l’Observatori de l’FP a Espanya.

Un dels elements que contribueix a l’atracció de joves cap a l’FP és l’ajuda econòmica que proporciona l’Administració educativa per a cursar aquests ensenyaments.

D’aquesta manera, l’informe 2020-2021 de l’Observatori de l’FP a Espanya destaca que l’import de beques concedides a l’alumnat d’FP durant els últims anys ha crescut significativament, i especialment en el curs 2020-2021 respecte a l’anterior (25,8%), molt per sobre del creixement de l’alumnat matriculat en el mateix període (10,4%).

Un dels creixements més destacats es troba en la Comunitat de Madrid, que compta amb les beques CAM FP, les ajudes a l’estudi d’FP en centres privats autoritzats. El període d’inscripció a aquesta beca ja està obert. Els alumnes de Formació Professional de grau mitjà i superior que vagin a estudiar en el pròxim curs 2023-2024 poden sol·licitar aquestes beques fins al 17 de juliol.

L’objectiu d’aquestes ajudes és facilitar l’accés als centres d’FP de la Comunitat de Madrid i incentivar aquest tipus de formació. Les matriculacions en cicles d’FP han augmentat de manera exponencial en els últims anys gràcies a les seves bones taxes d’inserció laboral, la qual cosa ha contribuït a millorar el seu reconeixement al costat d’altres factors, com el gran nombre de beques destinades a facilitar el pagament de la seva matrícula.

Alguns dels centres més destacats de la Comunitat de Madrid compten amb dades molt bones en la concessió d’aquesta beca, com és el cas de Cesur, centre de Formació Professional, on el 70% dels alumnes que sol·licita la beca aconsegueix que se’ls concedeixi.

Per a la plena motivació i desenvolupament de les capacitats dels alumnes, des de Cesur aposten per continuar millorant l’FP a través d’una formació pràctica i pròxima a la realitat laboral, on 3 de cada 4 estudiants han trobat treball en el primer any després de finalitzar els seus estudis.

A més, dins del catàleg formatiu de Cesur, s’inclouen els Cursos d’Especialització o Màsters Oficials d’FP, una formació que complementa els cicles de Grau Mitjà i Grau Superior i que ajuda a l’especialització de l’alumnat.

Sent un dels centres de referència de la Comunitat de Madrid, Cesur compta amb més de 20 anys d’experiència formant a professionals de diferents àmbits i sectors. Així mateix, el centre de formació professional, concorde a la demanda dels estudiants a Madrid, ha posat en marxa nous centres com Madrid Intea Jarama, amb formació 100% dual i especialitzat en la indústria de l’automoció, i Madrid Villaverde. Aquests nous centres s’uneixen als centres de Madrid Chamartín, Madrid Plaza Elíptica i Madrid Ciutat Lineal.

Des de la seva creació, Cesur s’ha expandit per tota Espanya i s’ha convertit en el centre més gran del país, a més de ser reconegut com el centre líder de la Formació Professional pel rànquing de la consultora Strategik.