Bengala Occidental i LaLiga exploraran oportunitats per a impulsar el futbol

Centrant-se en el desenvolupament del futbol, el Govern de Bengala Occidental i la Lliga Nacional de Futbol Professional (LaLiga) han signat un Memoràndum d’Entesa (MOU) per a promoure l’esport rei a través de col·laboracions entre l’Índia i Espanya. Representats per la primera ministra de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, i el president de LaLiga, Javier Tebas, la reunió va tenir lloc a Madrid i el seu objectiu és promoure conjuntament el futbol a través de la col·laboració.

Entre els assistents, la delegació índia comptava amb l’exjugador de criquet indi Sourav Ganguly, així com el secretari cap del Govern de Bengala Occidental, H.K. Dwivedi. Representants dels dos principals clubs de futbol de Bengala Occidental van participar també de la presentació: Debasish Dutta, secretari general del Mohun Bagan AC, i Sri Ishtiaque Ahmed, secretari general del Mohammedan Sporting Club.

Amb l’objectiu de col·laborar a través de les relacions bilaterals, el Memoràndum d’Entesa ampliarà el flux de coneixements i experiència de LaLiga -el major ecosistema futbolístic del món- cap a Bengala Occidental. Utilitzant recursos compartits per a desenvolupar l’esport, el Memoràndum d’Entesa també tractarà de desenvolupar el futbol base i el desenvolupament de la joventut a Bengala Occidental.

Entre els aspectes més destacats de l’innovador acord per a la identificació de talents, el desenvolupament d’infraestructures i la formació d’entrenadors, LaLiga també explorarà el desenvolupament de projectes d’excel·lència a la regió sobre la base d’acords mutus amb el Govern de Bengala Occidental. A més, LaLiga també explorarà oportunitats perquè executius, jugadors i entrenadors de futbol de la regió rebin formació sobre la metodologia de LaLiga.

Amb la finalitat d’aprofitar el ric patrimoni futbolístic vinculat als clubs de Bengala Occidental, LaLiga compartirà a més els seus coneixements tècnics i la seva experiència per a ajudar als clubs de futbol de l’Estat.

La primera ministra de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, va dir que “la signatura del MOU entre el Govern de Bengala Occidental i LaLiga avui a Madrid, en presència del Mohun Bagan AC, el East Bengal Club, el Mohammedan Sporting Club i la nostra icona Sourav Ganguly, portarà un nou i gloriós capítol per al futbol de Bengala. Anem pel camí de convertir-nos en l’epicentre del futbol a l’Índia”.

Per part seva, Javier Tebas, president de LaLiga, va comentar que estan “encantats d’embarcar-nos en aquest emocionant viatge amb el Govern de Bengala Occidental per a elevar el desenvolupament del futbol a la regió, aprofitant l’experiència que tenim després de més de 90 anys liderant el futbol professional a Espanya, i més específicament en els set anys que LaLiga ha estat a l’Índia des de l’obertura de la seva oficina en 2016. Aquest Memoràndum d’Entesa representa el nostre compromís amb el poble de Bengala Occidental, ja que conjuntament pretenem crear un ecosistema futbolístic autosostenible, que alimenti el talent d’acord amb el seu ric patrimoni. Mitjançant l’intercanvi de coneixements i la col·laboració, treballarem per a construir un futur millor per al futbol indi”.