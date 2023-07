BeiGene rep aprovació de zanubrutinib per tres indicacions en temps rècord

BeiGene ha presentat el seu projecte a Espanya. Recentment, la companyia ha rebut aprovació per part del Ministeri de Sanitat per a zanubrutinib (BRUKINSA) per al tractament en monoteràpia de pacients adults amb leucèmia linfocítica crònica (LLC) i per al tractament de pacients adults amb limfoma de la zona marginal (LZM) que han rebut, almenys, una teràpia prèvia amb anticossos anti-CD20, sent el primer inhibidor de la BTK disponible que ofereix una opció sense quimioteràpia per als pacients amb aquesta mena de limfoma. Aquestes dues indicacions se sumen a la ja aconseguida al setembre de 2022 per al tractament de pacients adults amb macroglobulinemia de Waldenström (MW) que han rebut, almenys, una teràpia prèvia o com a tractament de primera línia en pacients que no són aptes per a quimioinmunoterapia.

Actualment, l’accés és un dels grans reptes de la indústria innovadora al nostre país. D’acord amb l’últim informe W.A.I.T., la mitjana per a la incorporació d’un fàrmac al SNS és de 21 mesos.

No obstant això, BeiGene ha aconseguit que la seva última innovació rebi aprovació en aquestes 3 indicacions en tan sols 9 mesos, la qual cosa demostra el seu compromís amb la sostenibilitat del sistema, així com la urgència que tenen els pacients oncològics espanyols. Així ho ha manifestat Cristina García Medinilla, directora general de BeiGene per a Espanya i Portugal, qui ha explicat que “el càncer no té davanteres, BeiGene tampoc. Aconseguir aquestes indicacions en un temps tan curt enfront de la mitjana nacional és un reconeixement al valor de la nostra innovació i a la importància de posar a la disposició dels pacients l’última innovació en una patologia que tant impacte té en la seva qualitat de vida, com la Leucèmia Linfocítica Crònica, on cada dia compta”.

Respecte a l’activitat investigadora de la companyia, ha assenyalat que “Espanya és un país fonamental per a la nostra recerca i per al nostre creixement com a empresa. Estem portant assajos en totes les fases, creant ocupació de qualitat, projectes de valor per als hospitals i els pacients… Ens hem proposat avançar a fase clínica 10 molècules a l’any a partir de 2024, dirigides a diferents tipus de càncers. De fet, avui comptem amb més de 60 molècules de descobriment intern en fase preclínica. En BeiGene España estem demostrant que és possible ser i actuar de manera diferent”.

Alt nivell investigador

BeiGene va assenyalar que ha convertit a Espanya en un enclavament estratègic per a la companyia secundant-se en l’alt nivell investigador espanyol, l’excel·lent capacitat dels seus centres i l’experiència dels seus professionals sanitaris. De fet, durant la presentació s’ha assenyalat el fort compromís per a impulsar la seva recerca i facilitar als pacients amb càncer l’accés a tractaments innovadors. D’aquesta manera, a la fi de 2023, Espanya haurà contribuït en 30 assajos clínics de BeiGene iniciats en diferents tipus de càncer i que es troben en diferents fases.

La trobada ha comptat també amb la presència de dos referents en càncers de la sang. D’una banda, la doctora Patricia Baltasar, hematòloga de l’Hospital Universitari La Paz, especialista en leucèmia linfocítica crònica, ha explicat que es tracta de “una malaltia predominantment de persones majors i amb comorbiditats. Durant molts anys, aquests pacients vulnerables per edat i per comorbiditat, han estat tractats amb esquemes de inmunoquimioterapia amb efectes adversos que condicionaven la seva qualitat de vida, podent arribar a comprometre la seva vida”.

Respecte al seu tractament, ha assenyalat que, “afortunadament, en l’actualitat, les teràpies dirigides han demostrat eficàcia i seguretat, mantenint als nostres pacients lliures de tractaments de inmunoquimioterapia i de les seves toxicitats. Els pacients amb LLC, avui dia, viuen més; però, sobretot, viuen millor. Tot això ha estat, i és possible, gràcies a un treball en equip, sent en aquest moment la leucèmia linfocítica crònica un exemple de malaltia de maneig multidisciplinari”.

Una altra de les patologies amb necessitats no cobertes urgents on està treballant la companyia és el limfoma de zona marginal, “un tipus de càncer que s’inclou dins dels limfomes no Hodgkin. Encara que sol tenir un bon pronòstic, en els pacients que no responen o recauen després del primer tractament disposem d’escasses opcions de tractament, per la qual cosa és necessari el desenvolupament de nous fàrmacs o combinacions d’aquests per a millorar el seu pronòstic”, ha assenyalat el doctor Antonio Salar, hematòleg de l’Hospital Verge de la Arrixaca de Múrcia i representant del Grup Espanyol de Limfoma i Trasplantament Autòleg de Medul·la Òssia (GELTAMO). Es tracta d’un càncer de la sang ultra rar i de creixement lent que s’inicia en les zones marginals del teixit limfàtic i representa, aproximadament, del 5% al 10% dels limfomes.

BeiGene va indicar que ha demostrat que es pot tancar la bretxa de l’accés i que té un projecte futur sòlid i compromès amb el sistema sanitari. “El nostre model de recerca únic demostra la nostra forta capacitat de desenvolupar medicaments innovadors que impactin en la vida dels pacients, així com fer-los accessibles i assequibles al major nombre possible de pacients a Espanya i en la resta del món”, assenyalava Cristina Bas, directora metge de BeiGene Espanya i Portugal Bas, qui, a més, va incidir en l’aposta de la companyia per la recerca a nivell global.

“El focus de la nostra recerca cobreix actualment el 80% dels càncers de major incidència. La contribució dels investigadors espanyols en el desenvolupament dels medicaments de BeiGene és de gran valor. A la fi d’any, seran 30 els assajos clínics de BeiGene en diferents fases de desenvolupament els que compten amb centres de tot el territori nacional involucrats”, ha destacat.

BeiGene va concloure que a Espanya està fortament compromesa amb la creació d’ocupació de qualitat. De fet, en tot just dos anys, la companyia compta ja amb 60 empleats, dels quals la meitat es dediquen a la recerca, i té previsions de continuar augmentant la plantilla en els pròxims mesos.