El BCE veu desproporcionat reduir a 1.000 € el límit de pagaments en efectiu a Espanya

El Banc Central Europeu (BCE) ha emès un dictamen sobre la llei espanyola de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal en què considera “desproporcionat” reduir a 1.000 euros el límit del pagament en efectiu establert per a les operacions en què alguna de les parts actuï com a empresari o professional.

En el dictamen, el banc central recorda que la directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, ja fixa un límit de 10.000 euros en l’ús del diners en efectiu i, per tant, la llei espanyola hauria d’establir un llindar proporcionat per a la limitació dels pagaments en efectiu.

D’acord amb les consideracions, la legislació a Espanya, que restringeix l’ús d’efectiu a 2.500 euros per a les operacions entre particulars i a 1.000 euros per a les executades entre empreses o professionals, i l’amplia fins als 10.000 euros en les que intervinguin no residents fiscals, no és proporcionada i, a més, “discrimina els pagaments fets per residents”. També qualifica d’excessiu el procediment sancionador que estableix una multa desproporcionadament elevada del 25 % de l’import pagat.

Així mateix, en la seva valoració adverteix que el preàmbul de la llei a Espanya no aborda l’impacte social ni el risc d’exclusió financera de reduir substancialment el “ja baix límit existent de 2.500 euros” i destaca que tampoc no ofereix indicis clars de la probabilitat de que el nou límit permeti assolir l’objectiu perseguit. I és que, en les seves reflexions, el BCE reitera que les acotacions als pagaments en efectiu no han d’anar més enllà del que és necessari per aconseguir les finalitats d’interès públic -com poden ser combatre el frau fiscal- i, en qualsevol cas, han de respectar el curs legal dels bitllets en euros.

Recorda tant la importància de l’efectiu per a molts grups socials, que per raons legítimes prefereixen utilitzar l’efectiu, com el seu valor inclusiu: “Un mitjà de pagament essencial per a la tercera edat, els immigrants, els discapacitats, els ciutadans socialment vulnerables i qualsevol persona amb accés limitat als serveis digitals”. A més, especifica que el pagament en efectiu sempre està disponible, cosa pertinent “en casos de tall de subministrament elèctric o fallada dels sistemes de pagament electrònic”.