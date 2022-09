Baskonia revoluciona l’arrencada de la Lliga Endesa amb un gran espectacle

Divendres que ve 30 de setembre el Buesa Arena albergarà el Opening Game, un format pioner i únic en les grans competicions espanyoles amb el qual el conjunt vitorià Cazoo Baskonia celebrarà el tret de sortida del nou projecte liderat per Joan Peñarroya. Des de les sis de la tarda i durant més de cinc hores, els assistents podran viure una experiència única en la qual el partit entre Cazoo Baskonia i l’Unicaja de Màlaga, com a gran atractiu esportiu i epicentre de la jornada, es fusionarà amb tota una sèrie d’espectacles, amb els concerts dels artistes internacionals Ana Mena i Juan Magán com a guinda a un gran xou al més alt nivell fins ara mai vist en els recintes esportius espanyols.

Amb aquest innovador format, el Saski Baskonia busca anar un pas més enllà de cara a atreure a tota mena de públics i vincular la seva marca a nous targets que no siguin seguidors del Baskonia, acostant-se també als més joves. Per a això, el hòlding esportiu té previst donar continuïtat a aquesta iniciativa en l’obertura de cada temporada i realitzar entre tres i quatre espectacles al llarg de l’any.

Una aposta que ha generat una gran expectació entre els aficionats i que permetrà que el Buesa Arena visqui una de les seves nits més màgiques amb més de 15.000 aficionats arribats de més de deu ciutats diferents que ompliran el recinte més icònic de Vitòria.

Preus populars

El club gasteiztarra ha decidit no augmentar el preu de les entrades per a aquest primer partit de temporada malgrat incorporar un gran espectacle musical amb alguns dels artistes més de moda del moment. Així les entrades, que ja estan a la venda i de les quals s’han venut ja més de 13.500 localitats, poden adquirir-se des de 5 (infantils) i 11 euros (adults).

La prèvia del partit començarà des d’una hora abans amb diferents actuacions acrobàtiques, seguida d’un gran espectacle d’imatge, llum i so al més alt nivell per a la presentació de l’equip a l’afició blaugrana, amb el qual el pavelló baskonista s’il·luminarà amb milers de polseres de LED que portaran els aficionats.

Com a plat fort del descans, Juan Magán actuarà com a aperitiu als concerts que tancaran la jornada una vegada finalitzi el partit, mentre que exhibicions de bike trial, una batucada i diferents actuacions acrobàtiques amenitzaran els temps morts. Finalitzat el partit, el fermall d’or el posarà la música en directe que convertirà el Buesa Arena en l’escenari d’un concert de la mà dels artistes Juan Magán i Ana Mena.

El Saski Baskonia inaugura així la temporada amb un espectacle esportiu i d’entreteniment que es convertirà en la gran cita d’oci de Vitòria aquest cap de setmana.