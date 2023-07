Barcelona rep el vaixell guanyador de l’America’s Cup

El monobuc AC75 de Emirates Team New Zealand ‘Et Rehutai’ ja es troba en terres catalanes. Després d’una travessia de tres setmanes i mitja a bord del vaixell ‘Hissi Glacier’ i del seu posterior desembarcament en la matinada del dilluns en el Port de Tarragona, el vaixell guanyador de la 36a edició de la America’s Cup va ser transportat hores després per carretera cap a la base barcelonina de l’equip defensor del trofeu més antic del planeta.

Després dels últims treballs de condicionament de la seva caserna general, situat en la terminal F1 Drassanes del Moll de Barcelona, l’equip responsable de la celebració de la 37a edició de la America’s Cup en la capital catalana estarà en disposició de solcar pròximament les aigües del Front Marítim a bord del seu AC75. D’aquesta manera, i a l’espera del desembarcament definitiu del Challenger of Rècord, INEOS Britannia, i del desafiament francès Orient Express Racing Team en les pròximes dates, el Defensor de la America’s Cup passarà a compartir el camp de regates i el ‘skyline’ barceloní amb tres dels seus challengers: Alinghi Xarxa Bull Racing, NYYC American Magic i Lluna Rossa Prada Pirelli.

En paral·lel a la descàrrega de l’AC 75 ‘Et Rehutai’ en una base en la qual els efectius de l’equip de terra continuen posant a punt, el primer grup de tripulants de l’equip neozelandès ja ha començat a instal·lar-se a Barcelona. Els ‘kiwis’ tenen previst desplaçar a Barcelona entre 60 i 70 efectius amb les seves respectives famílies en aquesta primera expedició, a la qual pròximament s’incorporarà la tripulació de la seva AC40 ‘Et Kakahi’ amb el qual competiran tant en les dues primeres regates preliminars previstes per als pròxims mesos de setembre i novembre a Vilanova i la Geltrú i Jeddah, com en la Youth i la PUIG Women’s America’s Cup.

“Quan dissenyem l’AC40, vam tenir en compte com anàvem a enviar el vaixell al voltant del món”, afirma l’enginyer mecànic del Emirates Team New Zealand, Martin McElwee. A partir d’una disposició de prestatgeria plana, aquesta plataforma de transport a mesura permet mantenir al vaixell “dins del gàlib d’un contenidor de 40 peus (12,19 metres)”, perquè quan aquest es col·loqui en un remolc de càrrega baixa no superi els 4,8 metres, “que és més o menys l’altura màxima que es pot transportar en camió per tot el món sense massa problemes amb els permisos”.

Segons afegeix ‘Toon’ McElwee, cada vaixell “ve amb la seva plataforma de transport” incorporada des que surt de la drassana: “Cada AC40 arriba en un sol paquet, tot està junt i no és necessari disposar d’altres contenidors”. Mantenir el iot en un sol paquet “redueix el cost de l’enviament al voltant del món” i facilita la cerca d’espai lliure en vaixells de càrrega com l’Hissi Glacier.

Més enllà de qüestions estrictament logístiques, l’enviament de l’AC40 ‘Et Kakahi’ es troba en la seva “etapa final”, segons admet Spencer Loxton. “Ho tindrem en un vaixell a principis de la setmana vinent per a trobar-nos amb l’AC75 a Barcelona”, continua el capità de l’AC40 res més acabar de supervisar l’última fase del muntatge en la plataforma que transportarà el casc al complet, així com el masteler, els braços i ales dels foils (hidroalas), que han estat dissenyades expressament perquè aquest procés resulti el més rendible i eficient possible.