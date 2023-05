Barcelona, punt de trobada de centenars d’experts del màrqueting digital

El World Trade Center de Barcelona acollirà aquest divendres la primera edició del congrés International Social Summit, un esdeveniment centrat en la gestió de projectes globals a les xarxes socials. Durant la jornada, organitzada per l’agència internacional de màrqueting digital del Grup TransPerfect, Webcertain Group Ltd., experts de les plataformes líders a escala mundial als seus respectius sectors com Booking.com, Compu Medical Group, SEMrush i Insights, compartiran les seves experiències a la matèria i analitzaran les oportunitats i les complexitats d’executar projectes socials internacionals.

Amb l’objectiu d’aportar un valor extra a companyies globals amb presència digital, el congrés reunirà per primera vegada a la capital catalana experts del sector. Amb el seu enfocament global, l’International Social Summit convertirà aquest divendres Barcelona a la gran capital del màrqueting digital.

Durant la jornada, a més de comptar amb ponències d’actors clau del màrqueting digital com Connective3 i The Engine, es tractaran diverses temàtiques relacionades amb la digitalització des de múltiples perspectives com la reorientació de les campanyes globals, l’storytelling corporatiu en xarxes socials, les diferències entre contingut orgànic i de pagament, i el vídeo social.

“Compartir experiències, conèixer altres persones que s’enfronten a reptes similars i crear una xarxa de suport és més important que mai, i l’International Social Summit permetrà als professionals del màrqueting social de tot el món reunir-se i fer precisament això”, va declarar Gemma Houghton, directora de Màrqueting de Webcertain.

UNA NOVETAT DE WEBCERTAIN

Barcelona acollirà la primera edició d’aquest esdeveniment, pilotat per Webcertain, l’organitzador de congressos de referència a l’àmbit de la gestió en xarxes socials de projectes globals.

Des de la seva fundació, l’agència internacional de màrqueting digital del Grup TransPerfect organitza diversos congressos per donar suport i connectar professionals de tot el món. L’International Search Summit, el més representatiu i longeu, és l’únic dedicat íntegrament a temàtiques i reptes del màrqueting a cercadors a nivell internacional. Compta amb un prestigiós programa per a professionals i esdeveniments anuals als Estats Units i Europa. La propera edició se celebrarà de nou a Barcelona el 16 de novembre.

“Fa anys que donem la benvinguda a centenars d’assistents a l’esdeveniment de Barcelona, i esperem poder oferir la mateixa experiència a una multitud social al maig”, sosté Houghton.

El programa complet, la llista de ponents i les entrades per a l’International Social Summit es poden consultar a la seva pàgina oficial.