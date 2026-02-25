Barcelona, moda i alta joieria brillaran en l’escenari dels Premis Goya

Barcelona respira cinema i escalfa motors per a la celebració dels Premis Goya, una cita que congregarà a nombroses personalitats i referents de la indústria, amb la presència de més de 60 professionals que lliuraran les preuades estatuetes la nit d’aquest dissabte, 28 de febrer.
En aquesta 40 edició, al costat dels nominats, Barcelona també ha tingut un paper protagonista i ha anat desplegant un programa d’activitats perquè els seus ciutadans i visitants poguessin anticipar la gran nit del cinema espanyol i reforçar el vincle històric entre el cinema i la capital catalana, tal com va informar l’Acadèmia de Cinema.
No obstant això, Barcelona serà molt més que la seu d’aquests premis que acull per segona vegada. La ciutat serà de nou aparador per a la moda i alta joieria, convertint-se en epicentre d’una nit en el qual l’estil i les propostes de grans signatures brillaran al costat dels guardons cinematogràfics.
Els recents Premis Gaudí de l’Acadèmia del Cinema Català a Barcelona ja van servir d’avantsala perquè rostres coneguts, guanyadors i nominats, lluïssin les seves propostes. Des de la guanyadora com a Millor Actriu Protagonista, Ángela Cervantes, amb joies de Rabat, fins a Nora Navas, nominada en la mateixa categoria, o Mario Casas, que es va fer amb el guardó al millor actor i va destacar amb la seva proposta ‘total black’.
Els estilismes d’anteriors edicions dels premis Goya ja van demostrar que les grans cases de moda i joieria de luxe poden marcar tendència i acompanyar al talent unint excel·lència, creativitat i històries que commouen al públic.
En la catifa vermella i sota els focus de l’escenari, han eclipsat flaixos Penélope Cruz, habitual de Chanel, i una infinitat de rostres coneguts que han vestit dissenys únics de Zuhair Mureu, Amani, Dior, Versace, Dolce & Gabbana o Carolina Herrera, entre altres, als quals se sumen els looks d’impacte de dissenyadors espanyols.
A més, la capital catalana té una llarga tradició en disseny i artesania que troba el seu reflex en aquesta cita: des de noms emergents fins a joieries consolidades i ateliers que tenen en la gala una oportunitat per a guanyar visibilitat en un esdeveniment que transcendeix al cinema i abraça la cultura, la tradició i la creativitat.
Altres cites al calendari
En altres grans catifes vermelles —els Oscars a Hollywood o els Bafta a Londres— l’alta joieria també s’ha convertit en protagonista silenciosa, però decisiva, segons assenyalen els experts. Signatures històriques com Cartier, Bulgari, Tiffany & Co. lideren el desplegament de peces, mentre cases com Chopard aporten lluentor amb creacions úniques que combinen patrimoni, artesania i espectacle.
En els Bafta i els Oscars predomina el poder internacional de les grans maisons i en els Goya, al costat d’aquests noms globals, brillen també segells espanyols com Rabat. La joieria no és un mer complement, ja que és una declaració d’estil i narrativa.