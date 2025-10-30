Barcelona Global ha presentat el projecte del futur Museu Carmen Thyssen Barcelona, impulsat per Stoneweg Places & Experiences, que aspira a recuperar l’esperit més creatiu de la ciutat i atreure talent cultural d’impacte. L’acte, celebrat a l’auditori de La Pedrera, va reunir més de 200 representants de l’àmbit empresarial, cultural i institucional de la ciutat.
La trobada va comptar amb la participació de Ramon Agenjo, president de Barcelona Global; Lluís Sans, president de l’Associació d’Amics del passeig de Gràcia; i Juan Manuel Sevillano, managing director de Stoneweg Places & Experiences. Durant la presentació, Juan Manuel Sevillano ha explicat els detalls del projecte que transformarà el Palau Marcet, en ple Passeig de Gràcia, en un nou referent cultural per a Barcelona. “Barcelona necessita recuperar aquell esperit que la va convertir en la Barcelona dels prodigis. El Museu Carmen Thyssen Barcelona ho farà a través dels artistes d’aquella època gloriosa per a l’art català”, ha afirmat Sevillano.
Per part seva, Ramon Agenjo ha subratllat que el museu “neix amb la vocació de sumar qualitat i singularitat, generar i retenir talent d’impacte, aportar a la sostenibilitat urbana i patrimonial, projectar internacionalment la ciutat i afegir un nou focus d’excel·lència al passeig de Gràcia”. I ha afegit: “Les ciutats que aposten per la cultura sempre es converteixen en millors ciutats”.
En la mateixa línia, Lluís Sans ha destacat que “el passeig de Gràcia ha estat sempre el cor de la Barcelona de l’Eixample, un espai obert a tots. L’arribada del Museu Carmen Thyssen Barcelona reforça el seu paper com a eix cultural i vital de la ciutat, al costat de l’oferta de qualitat que ja representen La Pedrera, el Palau Robert o la Casa Batlló”.
Art català i talent cultural
El Museu Carmen Thyssen Barcelona comptarà amb una programació centrada principalment en el públic local, amb un enfocament participatiu que combinarà formació, comissariat i activitats educatives. Al mateix temps, el nou equipament aspira a elevar la qualitat del turisme cultural i consolidar la ciutat com a destí de primer nivell per a l’art internacional.
El projecte donarà especial protagonisme a la pintura del modernisme i el noucentisme, “una de les grans desconegudes de la cultura catalana”, ha assenyalat Sevillano. Amb la seva obertura prevista per al segon semestre de 2028, el museu farà valdre el patrimoni pictòric català i integrarà Barcelona en el circuit internacional de grans exposicions temporals, al costat de Londres, París, Madrid o Nova York. A més, la llibertat de programació del nou espai permetrà complementar l’oferta cultural de la ciutat i generar ocupació qualificada en els àmbits de la gestió cultural, la curadoria i la innovació museística.
Projecte arquitectònic
El futur museu implicarà la rehabilitació integral del Palau Marcet, un edifici històric del Passeig de Gràcia molt modificat per les reformes del segle XX. El projecte conservarà els elements patrimonials més rellevants i recuperarà detalls originals, com el seu atri triangular, que tornarà a ser el cor del conjunt i una gran entrada oberta a la ciutat.
Amb una superfície aproximada de 9.000 metres quadrats, el museu disposarà de dues plantes inferiors dedicades a l’art català dels segles XIX i XX, espais superiors per a exposicions temporals i un auditori. La col·lecció permanent inclourà obres de Ramon Casas, Eliseu Meifrèn o Santiago Rusiñol, entre altres, al costat d’una selecció inèdita de la Col·lecció Carmen Thyssen.
El projecte és dissenyat pels estudis d’arquitectura Casper Mueller Kneer Architects i OUA, i formarà part del corredor cultural del passeig de Gràcia, al costat de La Pedrera, Casa Batlló, la Fundació Tàpies i el Palau Robert, entre altres.