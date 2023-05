Barcelona acull la primera edició dels Bluewave Days

El pròxim 12 de juny se celebrarà a Barcelona el primer Bluewave Symposium, una jornada dedicada a conèixer les joies del Mediterrani i a descobrir com protegir-les. Aquest simposi, que tindrà lloc en el centre de convencions AXA de la Ciutat Comtal, està organitzat per la Bluewave Alliance, una iniciativa sense ànim de lucre que, impulsada pels laboratoris ISDIN, dona suport a projectes l’objectiu dels quals és recuperar la salut i la bellesa del Mediterrani.

L’objectiu és aconseguir que empreses, científics i emprenedors uneixin les seves forces per a així protegir aquesta mar. Tal com destaca el CEO de ISDIN, Juan Naya, “les empreses tenen una gran oportunitat de formar part de la solució per a viure en un món sostenible”.

Unir esforços

Rejovenir el Mediterrani és un repte que requereix d’un treball en equip. Per això, el simposi de la Bluewave Alliance busca establir un diàleg entre els col·lectius implicats per a conscienciar sobre el futur i la importància de la mar Mediterrània en les nostres vides.

El biòleg marí Manu San Félix, de l’Associació Vellmarí i col·laborador de National Geographic, donarà a conèixer als assistents les joies que amaga el Mediterrani. La científica Emma Cebrián i el biòleg marí Kike Ballesteros moderaran dues taules rodones amb experts mundials per a abordar els hàbitats del Mediterrani i les espècies que viuen en ell. I, per part seva, Enric Sala, biòleg marí al capdavant del projecte Pristine Siguis, presentarà a l’audiència aquest projecte de conservació marina a nivell global.

El simposi Bluewave també presentarà alguna de les iniciatives de Fundació Seareg, Gravity Wave o l’Associació Vellmarí entre altres, els anomenats “emprenedors de la sostenibilitat”, que visibilitzaran les amenaces que viu el Mediterrani i les línies d’acció que poden ajudar a salvar-lo.

Per part seva, les empreses estaran representades per LG, Camper, Banc Sabadell i ISDIN. Totes elles exposaran les solucions que proposen en una taula rodona moderada pel divulgador ambiental i escriptor José Luis Gallego.

Bluewave Awards

La Bluewave Alliance també atorgarà els primers Bluewave Awards, que reconeixen la labor de professionals dedicats a la recerca, protecció i divulgació sobre la cura de mars i oceans. Els premis tindran lloc en el Museu Marítim de Barcelona també el pròxim 12 de juny a les 20 hores.

El Bluewave Award-Public Awareness reconeix a l’individu o grup que hagi dut a terme una contribució destacable en la conservació i restauració de la mar mitjançant la divulgació. Aquest premi s’atorgarà a Manu San Félix per donar visibilitat i conscienciar sobre els principals tresors del Mediterrani i mobilitzar a la societat.

El Bluewave Award-Science reconeix l’excel·lència en la recerca científica que contribueix a la conservació i restauració marina. El biòleg marí Kike Ballesteros serà el premiat amb aquest reconeixement a tota la seva trajectòria professional.

Finalment, el Bluewave Award-Lifetime Achievement premia un projecte d’impacte en la restauració marina, reconeixement que rebrà Enric Sala per Pristine Siguis, que fomenta la creació de reserves marines en les quals la vida pugui prosperar.

A més, també es donaran a conèixer els 5 premiats de la primera edició del concurs de fotografia i vídeo ‘Estimem el Mediterrani’, l’objectiu principal del qual és que la ciutadania s’enamori de la mar Mediterrània, així com contribuir en la conscienciació social sobre la necessitat de cuidar de les mars. Les imatges guanyadores d’aquest concurs es podran veure en la Bluewave Expo que s’instal·larà del 12 al 18 de juny en L’illa Diagonal de Barcelona.

Compromís

“Conscients que el nostre planeta està format en la seva majoria per mars i oceans, claus en la lluita contra el canvi climàtic, el laboratori ISDIN treballa activament des de fa anys a contribuir a rejovenir el Mediterrani”, van indicar des de l’entitat.

Entre altres projectes, ISDIN col·labora amb l’Associació Vellmarí en el programa dedicat a la protecció i la recuperació de les prades de posidònia a les Illes Balears. També amb l’empresa d’impacte social Gravity Wave, amb la qual retiraran 65 tones de plàstic de la mar en 2023, el pes equivalent a tots els envasos del seu fotoprotector facial Fusion Water venuts a tot el món només enguany.

Una altra de les grans iniciatives en les quals col·labora ISDIN és el projecte COLPLAI, un programa del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) liderat per la doctora Cristina Romera que se centra en els efectes de la descomposició del plàstic en la mar.