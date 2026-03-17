Banco Santander, Aena i IAG, millor reputació corporativa algorítmica en Gemini, segons repindex.ai

Banco Santander, Aena i International Airlines Group encapçalen el rànquing de la millor reputació corporativa algorítmica en Gemini en el període del 9 al 15 de març, segons l’anàlisi setmanal elaborada per repindex.ai, la plataforma referent que avalua com els grans models d’IA descriuen i valoren a les empreses de l’Ibex-35.
L’índex situa a Banc Santander en primera posició amb un RIX de 83 punts, seguit per Aena amb 80 punts i IAG (International Airlines Group) amb 79 punts, consolidant el lideratge reputacional d’aquestes companyies en Gemini; com a models d’intel·ligència artificial generativa més avançada de Google.
En el següent tram del rànquing apareixen CaixaBank, amb 74 punts, i Bankinter, amb 73 punts, la qual cosa confirma el pes del sector financer espanyol en la percepció reputacional generada per un dels models d’IA mes important del món.
L’anàlisi es basa en el RIX (RepIndex Score), un indicador agregat que mesura la reputació corporativa algoritmica en una escala de 0 a 100 a partir de diferents paràmetres d’avaluació semàntica i narrativa. Entre ells destaquen variables com el NVM (Narrative Value Metric), que analitza el valor del relat corporatiu; el DRM (Digital Reputation Metric), centrat en la consistència reputacional digital; i el SIM (Sentiment Impact Metric), que mesura l’impacte del sentiment associat a cada companyia.
Segons explica l’equip de repindex.ai, la metodologia es basa en l’anàlisi comparada de les respostes generades per diferents models d’intel·ligència artificial, entre ells sistemes com Google Gemini, ChatGPT, Perplexity AI o Grok, que cada vegada influeixen més en la forma en què inversors, analistes i usuaris obtenen informació sobre empreses i marques.
L’estudi setmanal forma part del cens reputacional algorítmic de l’Ibex-35 i del Corporate Spain, actualment unes 200 grans companyies en seguiment setmanal. Espanyoles. repindex.ai publica periòdicament aquests indicadors amb l’objectiu d’oferir a empreses, inversors i equips de comunicació una radiografia del posicionament corporatiu en la nova economia de la intel·ligència artificial, on els algorismes s’estan convertint en un dels principals intermediaris de la informació i la percepció empresarial.