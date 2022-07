Banc Santander i MRM, premi al millor Informe Anual de l’any

La ‘Memòria’ de Banc de Santander, realitzada per l’àrea de Corporate Reporting i ESG de MRM, ha estat guardonada amb el Best Annual Report and Best ESG Materiality Reporting que reconeixen l’excel·lència en les relacions amb els inversors.

Aquests guardons es concedeixen per ‘IR Magazine’ i són premis d’àmbit mundial que valoren la informació que ofereixen les companyies.

El premi al millor informe anual, un dels més rellevants del sector, reconeix tant el contingut com el format en què Banc Santander ofereix al mercat tota la informació financera i no financera de la companyia.

La col·laboració de més d’una dècada entre MRM i Santander en la realització dels seus Informes anuals ha rebut altres prestigiosos guardons al llarg dels últims anys, com el Silver Awards.

Aquest guardó se suma als aconseguits per el ‘Informe Integrat’ d’Iberdrola 2021, que va ser reconegut amb dos premis Platinum en els 2021 Vision Awards, que concedeix anualment la League of American Communicaton Professionals (LACP).

Aquests últims premis han posicionat a MRM com l’agència espanyola més premiada pels seus treballs en informes anuals. L’àrea col·labora, a més, amb els equips de Memòries d’algunes de les majors companyies espanyoles de l’Ibex-35, com Telefónica, Mapfre o Enagás.

MRM és una agència de màrqueting líder. Sobre la base dels seus sòlids pilars en estratègia, Data Science, tecnologia i creativitat, MRM contribueix a transformar els negocis, ajudant les marques a desenvolupar relacions significatives amb les persones. MRM és part de Interpublic Group (NYSE: IPG) i una de les principals agències de la xarxa McCann Worldgroup, amb més de 40 oficines a Nord Amèrica, Llatinoamèrica, Europa, Orient Mitjà i Àsia Pacífic.