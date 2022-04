El Banc de Finlàndia insta a garantir els serveis de diners en efectiu

El Banc de Finlàndia ha emès un dictamen acompanyat d’una proposta legislativa que té com a objectiu garantir un nivell de servei en la distribució de l’efectiu.

En concret, aquesta proposta legislativa determina que “convé posar en marxa un projecte regulador que defineixi el nivell dels serveis en efectiu, tant l’accés, el dipòsit i l’acceptació com a mitjà de pagament, abans que els serveis caiguin per sota d’un nivell raonable per a la societat”.

El memoràndum recorda que la naturalesa de l’efectiu com a moneda de curs legal i com a mètode de pagament igualment disponible per a tots els ciutadans justifica que el seu estatut “es reguli de manera parlamentària”.

Segons s’apunta, els serveis d’efectiu, referits com la possibilitat de retirar, utilitzar i dipositar bitllets i monedes en euros d’un compte, “s’utilitzen per a mantenir la igualtat de condicions perquè els finlandesos participin en activitats financeres utilitzant el mètode de pagament que considerin millor”. Per tant, suggereix que el seu manteniment requereix que tots els aspectes dels serveis d’efectiu funcionin prou bé.

Tal com es recull en el dictamen, els diners en efectiu juga un paper important en situacions, mercats i esdeveniments comercials locals, tenint un fort impacte en aquests últims. A més, mancant mecanismes alternatius de contingència, els pagaments en efectiu han de poder donar resposta davant qualsevol interrupció greu del pagament electrònic, sent l’única opció de pagament en aquestes situacions.

“La regulació de l’efectiu s’ha implementat en altres països nòrdics”, especifica la proposta legislativa, al que afegeix: “S’han adoptat mesures per a garantir serveis d’efectiu adequats als Països Baixos, Letònia, Lituània i Polònia, encara que la majoria d’ells tenen una proporció clarament major d’efectiu en els pagaments o la disponibilitat de serveis en efectiu que a Finlàndia”.