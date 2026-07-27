El programa Holiday Dialysis de B. Braun neix com una alternativa que permet mantenir la continuïtat assistencial fora del lloc de residència habitual i facilita que les persones amb malaltia renal puguin continuar gaudint de les seves vacances, visitar familiars o descobrir nous destins sense renunciar a les seves cures.
Amb aquest objectiu, la companyia posa a disposició dels pacients la seva xarxa internacional de Renal Care Centers, oferint un accés fàcil a una atenció mèdica integral en el destí i en el moment que ho necessitin. La companyia assenyala que, lluny de suposar una limitació per desenvolupar una vida activa, la necessitat de rebre tractament de diàlisi pot conviure amb el desig de viatjar i mantenir projectes personals. Per aconseguir-ho, és fonamental una adequada organització prèvia i la coordinació entre el pacient, el seu equip sanitari habitual i el centre d’atenció renal de destinació.
“La planificació és un element fonamental perquè les persones en tractament de diàlisi puguin viatjar amb confiança. El programa Holiday Dialysis ens permet acompanyar millor els pacients, ajudant-los a mantenir les seves cures sanitàries mentre gaudeixen d’un període de descans, fet que contribueix a preservar la seva autonomia i qualitat de vida”, ha assenyalat el doctor José Manuel Molina Villar, director de Medical Scientific Affairs de B. Braun.
Per a les persones amb malaltia renal, la possibilitat de desplaçar-se durant les vacances té un impacte que va més enllà de l’oci. Gaudir d’activitats socials, familiars i personals contribueix a preservar la seva qualitat de vida i a reduir l’impacte que la malaltia pot tenir en el seu dia a dia.
“El nostre objectiu és oferir solucions adaptades a la situació de cada pacient. Poder canviar d’entorn, descansar o descobrir un nou destí forma part també del benestar de les persones. L’atenció sanitària ha d’acompanyar aquests desitjos i adaptar-se a les necessitats de cada persona”, ha manifestat el doctor Molina.
B. Braun compta amb una àmplia xarxa de més de 350 centres de diàlisi arreu del món, 12 dels quals a Espanya, que permet als pacients valorar opcions de tractament durant les seves estades vacacionals. Només a escala nacional, la companyia ofereix més de 151.000 tractaments anuals a més de 1.000 pacients.
Aquesta experiència assistencial permet acompanyar les persones que necessiten continuar el seu tractament fora del seu lloc habitual de residència, facilitant la planificació dels seus desplaçaments i la coordinació amb els equips sanitaris. Entre els destins disponibles hi ha ciutats espanyoles com Màlaga, València i Santa Cruz de Tenerife; països europeus com Portugal, França, Alemanya o Croàcia; així com altres destinacions internacionals, entre elles Sud-àfrica, l’Equador, les Filipines i Austràlia.
El procés comença amb una planificació anticipada. El pacient selecciona el destí, contacta amb el centre d’atenció renal disponible i comparteix la informació necessària perquè l’equip pugui organitzar el tractament durant la seva estada, sempre en coordinació amb el seu equip mèdic habitual. Els centres de B. Braun disponibles es poden consultar i contactar directament a través de la seva pàgina web o mitjançant plataformes intermediàries com Book Dialysis i The Renal Traveller.