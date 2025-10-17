B. Braun celebra el seu 70 Aniversari en la seva seu de Rubí, amb solucions presents en tots els hospitals espanyols￼

La companyia de tecnologia mèdica B. Braun ha commemorat el seu 70 aniversari a Espanya amb un acte institucional en la seva seu central de Rubí (Barcelona), des d’on produeix solucions que són presents en el 100% dels hospitals espanyols.
La trobada va reunir el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu; a l’alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez; al secretari d’Empresa i Competitivitat Jaume Baró; i a la gerent de la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, Candela Calle, al costat de representants de la companyia i del sector. Els assistents van recórrer les instal·lacions i han pogut conèixer de primera mà les innovacions tecnològiques i la capacitat industrial que situen a aquest complex com una de les seus de tecnologia sanitària més rellevants d’Espanya.
Des de la seva arribada a Rubí en 1955, la companyia ha acompanyat l’evolució del sistema sanitari espanyol, aportant innovació, ocupació i progrés. Cada any, més de cinc milions de persones ingressen als hospitals espanyols i més de 31 milions són ateses en Urgències, on les solucions de B. Braun formen part essencial de l’atenció i la seguretat del pacient.
L’activitat de B. Braun va començar amb una petita planta dedicada a fabricar fil de catgut, un material pioner per a sutures quirúrgiques. Actualment, compta amb 2.700 empleats al país, dels quals al voltant de 2.000 es troben en la seu de Rubí, i amb una xarxa 18 centres de producció, logística i diàlisi distribuïda per tot el territori.
Les instal·lacions compten amb més de 100.000 metres quadrats, i acullen el Centre d’Excel·lència internacional en tecnologies per al tancament de ferides, referent internacional des de 1996. Cada any, es produeixen des d’allí més de 45 milions de sutures que utilitzen cirurgians de tot el món. A més, alberga més de 40.000 metres quadrats dedicats a la producció de solucions intravenoses, que operen de manera contínua les 24 hores del dia a través de 15 línies de producció, contribuint al tractament de més de 18 milions de pacients a l’any.
En aquest mateix recinte es troba el seu servei especialitzat en nutrició parenteral individualitzada, que atén més de 200 pacients cada dia. Des de 2009, B. Braun és l’única companyia a Espanya amb capacitat per a elaborar nutricions parenterals pediàtriques personalitzades, proporcionant un suport vital.
Jordi Hereu, va destacar el pes industrial i tecnològic de la companyia a Catalunya i la seva aportació al sistema sanitari espanyol. Per part seva, el conseller delegat de B. Braun España, Christoph Müller, ha expressat que “el nostre propòsit continua sent el mateix que fa 70 anys: protegir i millorar la salut de les persones. Tot el que fem, cada innovació, cada inversió, cada avanç tecnològic, té un mateix objectiu: impactar positivament en la vida dels pacients i facilitar el treball dels professionals sanitaris.”
B. Braun va ser fundada en 1839 a Alemanya i, al llarg de la seva història, ha contribuït decisivament a l’avanç de la medicina moderna amb solucions que han canviat la pràctica clínica i millorat la seguretat del pacient. La seva cartera, amb més de 5.000 productes, abasta pràcticament totes les especialitats mèdiques, des de la teràpia d’infusió, la neurocirurgia o la cirurgia ortopèdica fins a la urologia, l’oncologia o la nutrició clínica.
Des de la seva arribada a Espanya fa set dècades, ha acompanyat al sistema sanitari espanyol mitjançant la col·laboració constant amb centres públics i privats i amb professionals sanitaris. En l’última dècada, la companyia ha invertit més de 400 milions d’euros a Espanya per a modernitzar les seves instal·lacions i impulsar la innovació. A més, B. Braun va indicar que impulsa la resiliència i autonomia del sistema sanitari, garantint el proveïment de productes essencials. La seva planta de Jaén fabrica el 12% dels principis actius identificats com a essencials per la AEMPS.