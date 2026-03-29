B. Braun aconsegueix unes vendes de 9.400 milions d’euros en 2025

La companyia global de tecnologia mèdica B. Braun, que compta amb més de 66.000 empleats en 64 països, ha presentat els seus resultats financers de l’exercici fiscal 2025. Malgrat un entorn de mercat global desafiador, B. Braun va complir els seus objectius estratègics i va aconseguir unes vendes de 9.400 milions d’euros, la qual cosa representa un augment del 5,1% a tipus de canvi constants.
Aquest creixement va ser impulsat principalment per les àrees de productes de consum, anestèsia regional, neurocirurgia i cirurgia mínimament invasiva, que continuen guanyant terreny en el mercat global. “2025 va ser un any reeixit per a B. Braun. En totes les àrees d’atenció, les necessitats dels nostres clients van ser la nostra prioritat, sempre amb l’objectiu que el major nombre possible de persones rebi atenció mèdica d’alta qualitat. Complim amb els nostres objectius financers i vam enfortir encara més la nostra posició com a empresa líder en tecnologia mèdica”, va assenyalar Anna Maria Braun, CEO de B. Braun ES.
B. Braun va aconseguir enfortir la seva rendibilitat gràcies a una gestió enfocada en el portfolio, el control de costos i millores en l’eficiència de les plantes de tot el món. El EBITDA va augmentar fins al 13%, aconseguint els 1.219,5 milions d’euros, enfront de 1.088,9 milions d’euros l’any anterior. El benefici abans d’impostos va incrementar un 79%, obtenint 460,9 milions d’euros, la qual cosa representa el 4,9% de les vendes. El benefici net va ascendir a 307,2 milions d’euros, enfront de 165,3 milions en 2024.
La companyia va realitzar unes inversions significatives de 1.400 milions d’euros en la millora de la seva infraestructura global. En 2025, va destinar més de 800 milions d’euros a l’expansió i digitalització de la seva xarxa de producció i a la integració de noves tecnologies. Entre els projectes destacats es troba la inauguració de la planta altament automatitzada ACTIVI en Melsungen, que utilitza robòtica i sistemes de vehicles guiats automatitzats.
A més, va incrementar la seva inversió en R+D un 11% fins als 584 milions d’euros, la qual cosa representa el 6,2% de les seves vendes. Això ha permès a B. Braun avançar cap a solucions integrades i digitalment connectades que milloren la seguretat del pacient i l’eficiència operativa en teràpia d’infusió, cirurgia i diàlisi.
B. Braun té una trajectòria de més de 70 anys a Espanya i actualment compta amb més de 2.800 treballadors i 17 centres logístics, operatius i de producció al país. Amb seu principal a Rubí (Barcelona), les seves solucions de salut són presents en el 100% dels hospitals espanyols. Aquestes abasten des de solucions intravenoses, bombes d’infusió i vigilància intensiva, fins a instrumental quirúrgic, pròtesi, equips de tractament extracorpori de sang i productes per a la cura de ferides.