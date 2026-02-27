Azvi reforça el seu lideratge en infraestructures ferroviàries amb grans projectes a Europa i Amèrica

El grup espanyol Azvi consolida el seu posicionament com un dels referents a nivell nacional i internacional en infraestructures ferroviàries. La previsió de tancament de l’exercici 2025 llança una xifra de negoci que supera els 1.000 milions d’euros i un Ebitda de 71,2 milions d’euros.
Aquesta solidesa financera permet al grup que presideix Manuel Contreras Caro afrontar nous projectes estratègics a tot el món. En construcció, Grup Azvi compta amb una cartera de 1.925 milions d’euros, a 31 de desembre de 2025, sent Espanya, Mèxic i Xile els seus mercats principals.
En l’àrea concessional, la cartera aconsegueix els 4.520 milions d’euros, dels quals 1.885 milions corresponen a Espanya i 2.635 milions a mercats internacionals, reforçant el seu posicionament en projectes de llarg termini vinculats a la gestió i operació d’infraestructures.
La internacionalització continua sent un dels pilars estratègics del grup, amb presència a Europa i Amèrica i especial protagonisme en l’àmbit ferroviari. En el continent americà Azvi desenvolupa els seus projectes més importants a Mèxic, Xile, l’Uruguai i els Estats Units,
Mèxic és un dels mercats estratègics de la companyia. Allà Azvi opera des de 2006 a través de la seva filial Construccions Urals i ha desenvolupat més de 30 projectes d’infraestructures, destacant la seva participació en els corredors ferroviaris que ha posat en marxa el Govern del país, consolidant-se com a actor clau en la modernització del sistema de transport del país.
Entre les actuacions més rellevants destaquen la seva participació al Tren Maia, un dels projectes ferroviaris més ambiciosos de Llatinoamèrica; al Tren Interurbà Mèxic-Toluca, una infraestructura estratègica que ofereix una mobilitat sostenible a la Vall de Mèxic; la rehabilitació de les línies Z i K del Ferrocarril de l’Istme de Tehuantepec (FIT).
Així mateix, la companyia forma part del consorci que es va adjudicar recentment el contracte, per uns 625 milions d’euros, per a elaborar el projecte executiu i construir un tram de 136 quilòmetres del Tren de Passatgers Saltillo-Nou Laredo, entre Rierol El Sauz i Nou Laredo.
Aquesta obra estratègica cerca consolidar la mobilitat ferroviària en el nord del país, connectant de manera eficient i competitiva als estats de Coahuila, Nou León i Tamaulipas, i oferint una alternativa segura i respectuosa amb el medi ambient, enfront d’altres modes de transport.
A l’Uruguai, Grup Azvi va iniciar en 2024 una nova era en el transport ferroviari de mercaderies, com a part del consorci DBCC Transport, en iniciar l’operació durant 22 anys del servei de transport de 2,3 milions de tones de polpa de cel·lulosa anuals, al llarg dels 273 km que separen la nova planta del gegant finlandès del paper UPM en Pas dels Toros fins al port de Montevideo, amb la flota de locomotores més modernes d’Amèrica Llatina i vagons especialment dissenyats per a aquest servei. A més, es duen a terme els treballs de manteniment necessaris en el centre d’operacions i manteniment (COM) construït per a aquest fi.
Amb aquest servei, el grup espanyol ha reforçat la seva capacitat no sols en execució d’obra, sinó també en operació i serveis ferroviaris integrals sota esquemes concessionals.
Pel que respecta a Europa, la companyia opera actualment en països com Portugal, Dinamarca, Noruega i Suècia, amb diferents projectes de construcció i manteniment ferroviari, complint amb els exigents estàndards tècnics i reguladors.
Destaca com a projecte de mobilitat urbana la seva participació en el tramvia de la ciutat sueca de Uppsala. El contracte, valorat en aproximadament 450 milions d’euros, es desenvolupa sota un model col·laboratiu i inclou el disseny i execució conjunta de la infraestructura, superestructura, electrificació, senyalització i comunicacions del sistema tramviari, en un traçat de 17,6 km de via doble amb 22 parades.
Amb més de cent anys d’història, Grup Azvi, que compta amb una plantilla de més de 7.500 professionals ha participat en la construcció de més de 500 quilòmetres de línies d’alta velocitat i prop de 2.500 quilòmetres de ferrocarril convencional, a més de carreteres, túnels, ponts, infraestructures aeroportuàries i obres hidràuliques.