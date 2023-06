Avon aposta per la innovació en els seus dos últims productes

Amb el llançament de la Crema d’Ulls Renewal Power, de Anew, i Multitask i Multiply Lash Genius, AVON assenyala que “torna a reafirmar-se com una companyia que aposta per la innovació, gràcies al desenvolupament de la ciència i a la incorporació de la intel·ligència artificial”. “Avon, que continua sent una empresa líder en l’àmbit de la venda directa, continua oferint productes innovadors i eficaços amb resultats provats per a la pell, i actualment, compta a tot el món amb una xarxa de milions d’Assessores de Bellesa, que gestionen el seu propi negoci, són independents i tenen un horari flexible; alguna cosa que els permet definir els límits del seu propi èxit”, destaca.

A més, indica que compta amb un equip, professional compost per més de 500 científics, enginyers i especialistes, que apliquen la innovació científica al camp de la bellesa a través del desenvolupament de marques i productes de prestigi mundial. La companyia és una de les primeres a comercialitzar productes per a la cura de la pell de qualitat professional en incloure retinol estabilitzat en un producte antiedat en 1986 i, en llançar, poc després (en 1991), la seva tecnologia antiedat basada en alfahidroxiácidos. Compta amb més de 1.000 patents registrades en els últims 20 anys.

La companyia acaba de presentar els últims llançaments innovadors, “que revolucionen el mercat gràcies al seu component d’innovació”:

La Crema d’Ulls Renewal Power de Anew, “formulada amb la potent i exclusiva tecnologia Protinol™ i amb niacinamida (B3), aquesta crema d’ulls ha estat dissenyada per a ajudar a rejovenir l’aspecte dels ulls allisant i reduint les línies d’expressió i petites arrugues, il·luminant la zona del contorn dels ulls, i desinflant la parpella inferior. Gràcies al seu ús continuat allisa l’aspecte de la pell, redueix l’aparició de línies d’expressió i petites arrugues i hidrata intensament. A més, difumina i il·lumina a l’instant la zona del contorn d’ulls gràcies a la tecnologia de difusió de la llum amb pólvores difusores òptiques que allunyen la llum de les imperfeccions de sota els ulls”.

Multitask & Multiply Lash Genius. Avon apunta que ha rellançat ‘Lash Genius’, “la màscara de pestanyes aporta volum, longitud, definició, elevació i intensitat amb un color negre vibrant. Per a això, s’ha valgut de la intel·ligència artificial per a inspirar-se en l’opinió de les consumidores en xarxes socials, amb el desenvolupament de l’Algorisme Genius – una eina exclusiva d’aprenentatge automàtic i intel·ligència artificial creada en col·laboració amb l’empresa de ciència de dades i producció creativa MediaMonks -. La màscara de pestanyes ‘Lash Genius,’ combina un raspall Smart Control multiacció d’alta tecnologia i una fórmula en gel de lliscament ràpid amb pigments negres intensos, que són al seu torn densos i lleugers”..