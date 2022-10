AVON celebra el seu 30 aniversari de lluita contra el càncer de mama

La companyia de bellesa AVON, pertanyent al grup Natura & Co, va informar aquest divendres que amb motiu de la celebració, el 19 d’octubre, del Dia Mundial de la lluita contra el Càncer de Mama reafirma el seu compromís amb la conscienciació, prevenció i recerca del càncer de mama, mitjançant les donacions a les organitzacions amb les quals col·labora en aquest àmbit. A Espanya es tracta de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) i el Grup de Recerca en Càncer de Mama (Geicam). Amb motiu del seu 30è aniversari de compromís amb aquesta labor, AVON posa a la venda una línia especial de productes contra el càncer de mama per a recaptar fons per a la SEOM i Geicam.

El 100% dels beneficis de la venda d’aquests productes, es donarà a aquestes organitzacions i, a més, la companyia destinarà un percentatge de les vendes d’una gamma més àmplia de cosmètics durant els mesos d’octubre i novembre.

AVON va destacar en un comunicat que porta col·laborant amb la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica des de 2019 amb beques per a projectes de recerca contra el càncer de mama, i s’ha convertit en els últims anys en un aliat estratègic del Grup Geicam de Recerca en Càncer de Mama amb el projecte ‘Càncer de mama i el desig de ser mare’, el primer estudi de càncer de mama i embaràs a Espanya perquè el desig de ser mare de les dones diagnosticades amb aquest tumor pugui continuar sent una realitat.

Projecte solidari

La doctora Eva Carrasco, oncòloga mèdica i directora Científica i General de Gdicam va posar l’accent en la importància de la lluita contra aquesta malaltia i va afirmar que “tots els recursos que hem aconseguit a través de AVON s’estan destinant a un projecte preciós que es diu ‘Càncer de Mama i el desig de ser mare’. En aquest projecte de recerca, estudiem la relació que existeix entre el càncer de mama i la gestació des de tots els punts de vista. El projecte ajudarà al fet que dones amb aquesta malaltia puguin complir el seu desig de ser mares, i d’altra banda, al fet que rebin el millor assessorament i estratègia terapèutica possibles. Els avanços en aquest estudi, amb gairebé 600 pacients repartides en 28 centres, sens dubte no haurien estat possibles sense el compromís del nostre aliat AVON“

A l’octubre, mes de la conscienciació contra el càncer de mama, AVON contribuirà a la prevenció d’aquesta malaltia en xarxes socials amb l’etiqueta #conocetucuerpo per a animar a les dones a estar alerta davant qualsevol mínim canvi en les seves mames.

Campanya

Amb motiu de la campanya solidària posada en marxa, la companyia compta un “pack solidari” que estarà disponible durant tot el mes d’octubre a 30 euros per a celebrar el 30 aniversari lluita contra el càncer de mama i que AVON llança en un fullet especial digital en ocasió del mes de la conscienciació contra el càncer de mama. El 20% dels beneficis de cada pack es donarà a SEOM i al Grup Geicam.

A més, donarà el 100% dels beneficis de la ‘Vela contra el càncer de mama’, una vela afruitada que combina les aromes del ruibarbre, la poma vermella i la maduixa i que ajuda a totes les dones que lluiten contra el càncer de mama, amb un preu de 9,99 euros, i un pin solidari de plata recobert de cristalls brillants i tancament de papallona. També de la ‘Loció hidratant efecte calmant Avon Care contra el càncer de mama’ i la “Crema de mans hidratant efecte calmant AVON Care contra el càncer de mama”.

Des de 2018, AVON España ha donat més de 250.000 euros a la lluita contra el càncer de mama. Només en 2021 AVON España va destinar 30.000 euros a la recerca del càncer de mama gestacional a través de Geicam, i 30.000 euros per a patrocinar la beca a la recerca del càncer de mama SEOM-AVON.