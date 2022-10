Aviva Investors i Layetana Living s’associen per a promoure una cartera d’habitatges de lloguer a Espanya￼

Aviva Investors, el negoci de gestió global d’actius de Aviva plc, i Layetana Living han anunciat la creació d’una nova societat per a promoure una cartera d’habitatges de lloguer (BtR’) sostenibles a Espanya. La societat, que tindrà com a objectiu una cartera superior als 500 milions d’euros, ja ha aconseguit el seu primer projecte de promoció amb l’assessorament de la consultora immobiliària mundial Knight Frank, adquirint una promoció residencial a Barcelona.

El projecte de 71 unitats, situat en el districte de Sants de Barcelona, es lliurarà a la fi de 2023 i oferirà espais d’oci, una terrassa en el terrat i una cafeteria. El solar es va adquirir amb una llicència existent i els treballs de construcció ja han començat.

Fent gran recalcament en la sostenibilitat, incloent tant la reducció de carboni en la construcció com el consum d’energia dels habitatges, la nova societat assegura que garantirà que els habitatges comptin amb uns espais exteriors de qualitat per als residents i una dotació tecnològica adequada per a un futur amb baixes emissions de carboni.

Els futurs projectes als quals aspira inclouran tant projectes de promoció com d’adquisició en les principals ciutats d’Espanya, especialment a Madrid i Barcelona, i altres ubicacions amb una gran oferta de serveis i bones connexions de transport públic.

Aviva Investors i Layetana Living establiran una nova marca operativa sota la qual es gestionaran els actius, amb serveis d’operador proporcionats per Layetana Living. Es tracta de la segona ‘venture’ d’aquest tipus empresa per Aviva Investors, que s’ha associat amb Packaged Living, el promotor especialista en la construcció de BtR al Regne Unit, per a crear una plataforma d’habitatges familiars assequibles i energèticament eficients en tot el Regne Unit i que recentment ha anunciat un acord per a adquirir i promoure 195 habitatges en les West Midlands.

“Estem encantats d’associar-nos amb Layetana en el dinàmic i canviant mercat residencial espanyol, així com d’ampliar el nostre programa de BtR a Europa continental. Estem molt satisfets d’haver aconseguit ja el nostre primer projecte a Catalunya, on les limitacions de l’oferta i els preus inassequibles estan augmentant la demanda de lloguer. El mercat espanyol es complementa bé amb la nostra creixent cartera europea i amb el nostre enfocament d’oferir una inversió de capital activa als clients. Creiem que aquest enfocament servirà millor als nostres inversors, amb rendiments que poden reflectir millor els riscos canviants i els canvis estructurals a llarg termini que s’estan produint en el mercat immobiliari actual”, va afirmar George Fraser-*Harding, director de Fons Europeus de Aviva Investors.

Per part seva, Santiago Mercadé, CEO de Layetana, va comentar que “la falta d’oferta de lloguer en la majoria dels mercats a Espanya és dramàtica i hi ha una enorme demanda continguda que busca un producte de qualitat i assequible. La nostra associació amb Aviva Investors crea una plataforma que tractarà d’abordar aquest desequilibri i oferir una cartera d’apartaments d’alta qualitat amb preus de lloguer econòmics sota una única marca que arribarà a ser reconeguda pels seus alts estàndards de construcció, preus assequibles i amplis espais d’oci a l’aire lliure”.

“Estem veient un veritable impuls en el mercat de BtR a Espanya, amb volums que es duplicaran durant 2022. Aquesta associació no sols demostra l’interès a llarg termini pel creixement del BtR, sinó també la confiança en els fonaments que sustenten el mercat d’inversió residencial a Espanya, en comprometre’s a oferir un producte institucional, gestionat professionalment pel líder del mercat”, va afegir Stuart Osborn, director de Transaccions d’Inversió Residencial a Europa de Knight Frank.