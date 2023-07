Aviva Investors compra Valdebebas en el seu tercer projecte

Aviva Investors, la divisió de gestió d’actius globals de Aviva plc, va anunciar la compra a la promotora Via Àgora d’una promoció residencial clau en mà de 234 unitats a Espanya -que s’espera estigui acabada a mitjan 2025-, mentre continua desenvolupant la seva plataforma espanyola de Build to Rent (BtR) en col·laboració amb Layetana Living (‘Layetana’).

Com a part d’aquest acord, Via Àgora actuarà com a promotor i constructor del projecte, aprofitant la seva experiència en construcció sostenible i la seva cadena de subministrament interna fabricant panells de façana prefabricats a la seva fàbrica de Conca.

Situat en la zona de Valdebebas, a Madrid, una àrea multifamiliar en l’extrem aquest de la ciutat, el projecte oferirà 234 unitats d’habitatge d’alta qualitat, totes elles amb terrassa, a través d’un combinat d’apartaments d’un, dos i tres dormitoris repartits en deu plantes i dos soterranis.

Amb vista a 340 hectàrees de zones verdes i al ‘skyline’ de Madrid, el projecte se centrarà en la sostenibilitat, aspirant a obtenir la qualificació “Excel·lent” de BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology), el mètode d’avaluació i certificació de la sostenibilitat en edificació tècnicament més avançat i líder mundial pel nombre de projectes certificats des de la seva creació en 1990. El complex oferirà als residents més de 450 m² de zones comunes amb gimnàs, àrees de co-*working, saló per a residents i menjadors. En l’exterior, comptarà amb una zona de piscina comunitària, pistes de pàdel i una terrassa en el terrat.

George Fraser-*Harding, director de Fons Europeus de Aviva Investors, va expressar la seva satisfacció per “haver assegurat la compra “off-*market” del que esperem que sigui un actiu líder dins de la nostra cartera espanyola, en una de les ubicacions residencials prevalgui més cobejades de Madrid. El BtR a Espanya encara està en bolquers, per la qual cosa la capacitat d’actuar amb agilitat com a pioners i garantir una cartera de promocions d’alta qualitat és encara més important. Valdebebas compta amb una població jove i dinàmica, la qual cosa creiem que la posiciona bé per a la demanda i el creixement futurs. I cosa que és més important, també ens permet ampliar la nostra plataforma de BtR més enllà dels nostres plans a la regió de Barcelona i hauria d’aportar grans beneficis a llarg termini a la cartera. Estem desitjant treballar amb Via Agora per a desenvolupar aquest projecte d’alta qualitat”.

Així mateix, James Wells, BTR director de Layetana, va comentar que “Valdebebas és, probablement, la nova àrea de major èxit a Madrid dels últims 20 anys, per la qual cosa és una fita important per a la nostra plataforma que puguem incloure aquesta ubicació en la nostra cartera. En un context d’incertesa en el mercat, considerem que es tracta d’un senyal clar que estem disposats a continuar adquirint projectes que ofereixin els fonaments clau necessaris en els quals creem com a companyia”.