Aviva Investors compra un segon projecte amb la seva plataforma de BTR

Aviva Investors, el negoci de gestió global d’actius de Aviva plc (“Aviva”), anuncia l’adquisició d’un segon projecte a través de la seva plataforma de BTR a Espanya juntament amb el seu soci Layetana Living (“Layetana”), promotor líder a Espanya. La promoció està situada al barri de La Gripia de Terrassa (Catalunya) i oferirà 85 habitatges d’un, dos i tres dormitoris. El projecte també comptarà amb àmplies instal·lacions, com a piscina, sala d’oci per a residents, instal·lacions de co-working i un gimnàs. Es preveu que les obres comencin en l’estiu de 2023 i finalitzin en el quart trimestre de 2024.

Es tracta de la segona inversió de Aviva Investors en col·laboració amb Layetana, després d’adquirir a l’octubre de 2022 un complex de 71 habitatges en el districte de Sants de Barcelona. Knight Frank, la consultora immobiliària global, ha assessorat en l’adquisició del sòl venut per Sareb.

La nova promoció posarà el focus en la sostenibilitat, d’acord amb el compromís de Aviva Investors d’aconseguir un balanç net zero en la totalitat de la seva plataforma d’Actius Reals per a 2040. Això inclourà ampliar les mesures d’eficiència energètica en curs i minimitzar el consum dels habitatges per a la transició cap a un futur amb baixes emissions de carboni.

“Estem encantats d’adquirir la nostra segona promoció en el mercat residencial espanyol, que proporcionarà una solució d’habitatge de lloguer sostenible i de qualitat en un mercat que sofreix una escassetat crònica d’oferta. Per la seva solidesa, Espanya continua sent un mercat en el qual busquem activament oportunitats, ja que ens permet complementar la nostra creixent cartera europea i oferir una estratègia d’inversió de capital activa. Creiem que aquest enfocament servirà millor als nostres inversors, amb rendibilitats que reflecteixin millor els riscos canviants i els canvis estructurals que s’estan produint en el mercat immobiliari actual”, va afirmar George Fraser-Harding, director de Fons Europeus de Aviva Investors.

Per part seva, James Wells, director de BTR de Layetana, va declarar que “estem encantats de tancar amb aquesta adquisició un any complex. La nostra associació amb Aviva continua florint i és en gran manera un senyal de la nostra intenció de continuar buscant i adquirint les millors oportunitats amb forts fonaments subjacents. Terrassa té una important escassetat d’oferta d’apartaments moderns gestionats professionalment. Hem avaluat una sèrie d’oportunitats a la ciutat i estem encantats d’haver identificat aquest emplaçament en una zona consolidada amb excel·lents connexions de transport tant amb el centre de Terrassa com amb Barcelona. Esperem establir un nou punt de referència per al lloguer residencial a la ciutat”.

“Estem veient oportunitats excepcionals en ciutats satèl·lit com Terrassa, on la demanda clarament supera a l’oferta de producte en lloguer de qualitat. El mercat espanyol de BTR continua oferint excel·lents oportunitats i una trajectòria de creixement positiva sobre la qual els inversors poden recolzar amb confiança plans de negoci sòlids i a llarg termini”, va manifestar Elaine Beachill, director de BTR Espanya de Knight Frank.