Augment d’un 10% de mitjana en el consum per càpita de pasta a Espanya

Nou de cada deu llars a Espanya consumeixen pasta, amb una mitjana per càpita que es va situar en 4,19 quilos/persona l’any passat.

La xifra suposa un avanç sostingut en els nivells de consum que, durant l’última dècada, han crescut un 10%. Malgrat aquesta dada, Espanya encara està per sota de la mitjana de consum per càpita a Portugal (6,6 kg) o a França (8 kg).

La pasta es manté així com una aposta nutritiva per a les famílies, que compten amb un elevat grau de coneixement obtingut gràcies a una experiència de consum, dins i fora de la llar, que ha fet evolucionar la seva preferències i expectatives en relació amb el que esperen d’aquest aliment. L’objectiu és traslladar a la llar l’experiència del restaurant amb les formes, textures i receptes que facin més assequible l’experiència del restaurant.

La pasta alimentosa és un aliment molt consumit en totes les llars donada la seva versatilitat i facilitat de preparació. Es tracta d’un producte assequible i nutritiu, considerat un aliment bàsic dins de la dieta Mediterrània i que s’inclou dins del grup d’aliments de consum diari freqüent com a base d’una alimentació adequada.

Amb una fórmula senzilla i estable al llarg del temps (farina de blat dur molt i aigua) la pasta ha consolidat la seva percepció com un producte natural que gaudeix de confiança entre el consumidor.

És un aliment apte per a consumir en qualsevol etapa de la vida i en cadascuna d’elles juga un paper important per a mantenir l’estat nutricional.

Amb motiu del Dia Mundial de la Pasta, que se celebra el 25 d’octubre, i com a “líder del mercat de la pasta alimentosa a Espanya”, Grup Gallo posa en valor el paper que “aquest aliment juga en la dieta dels espanyols i contribuir a divulgar els beneficis del seu consum sobre la salut i el benestar de les persones”.

“Des de fa més de 75 anys, Pastes Gallo ha estat una marca icònica que pot mirar al futur des del profund respecte a un llegat que ha demostrat el seu compromís amb el consumidor i la seva proximitat amb les famílies d’aquest país, mantenint sempre una escolta activa, amb voluntat real d’estar al costat del consumidor per a poder anticipar-se a les necessitats de les famílies”, va assenyalar el Grup.

Innovació

Coincidint amb aquesta commemoració, Pastes Gallo va subratllar que “qualitat i innovació han estat dues variables constants dins de Gallo des del seu naixement, en 1946, de la mà de José Espona”.

“Ell va ser l’artífex”, va afegir, “de l’arribada del blat dur a Espanya i va posar tot la seva obstinació a convèncer als agricultors del cultiu d’aquesta varietat, donant lloc a una pasta amb propietats encara avui úniques en el mercat: una pasta amb un índex glucèmic més baix, que no es passa ni es pega, no desprèn midó durant el cuinat i permet una millor conservació”.

Des de llavors, continua, “Grup Gallo continua estant al capdavant en fabricació i comercialització de pasta alimentosa a Espanya actualitzant constantment la seva proposta de valor a les preferències i possibles barreres per al seu consum. Grup Gallo s’ha consolidat en el mercat espanyol com a marca líder en el mercat de la pasta seca, les salses i les farines com a únic fabricant nacional, oferint una àmplia varietat de pastes, amb receptes totalment adaptades al gust dels paladars espanyols. El reconeixement dels consumidors li avala amb la seva fidelitat i una quota de mercat pròxima al 35% en pasta seca, un 29% en salses i un 16% en farines”.