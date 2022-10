L’auge de l’osteopatia es consolida amb dues clíniques especialitzades

En els darrers 15 anys, el fort creixement dels tractaments naturals i les tècniques de la medicina complementària han provocat que augmentin les consultes especialitzades en osteopatia.

A Barcelona, ​​una de les ciutats pioneres en la implementació d’aquesta disciplina a Espanya, va sorgir fa 15 anys la Clínica Dr. David Ponce, que acaba d’inaugurar al carrer Muntaner noves instal·lacions amb més tractaments i professionals integratius.

Madrid suma nombrosos centres especialitzats exclusivament en fisioteràpia i osteopatia. L’equip de fisioteràpia i osteopatia de la clínica Ofistema és un referent a la ciutat, amb el doctor Luis Palomeque al capdavant de l’equip que treballa i impulsa aquesta disciplina. A la seva clínica es visiten centenars de madrilenys anualment, especialment pacients amb patologia crònica i problemàtiques derivades dels mals d’esquena, principal causa de baixes laborals a Espanya.

Segons Osteopathic Internacional Alliance (OIA) la disciplina va augmentar un 80% en els darrers 7 anys. I encara que França continua ostentant el nombre més gran d’osteòpates registrats, Espanya comença a consolidar-se gràcies a la inclusió de l’osteopatia a la llista de teràpies alternatives que va avaluar el Ministeri de Sanitat el 2019.

La Clínica David Ponce de Barcelona, ​​per part seva, va néixer sent el primer centre especialitzat íntegrament en osteopatia de Catalunya, recorrent a la medicina esportiva, medicina regenerativa, l’osteopatia, la fisioteràpia, la psiconeuroimmunologia (PNI) i la readaptació esportiva. Agrupa 18 professionals d’aquests àmbits que són visitats anualment per infinitat de pacients.

Aquest centre només és un exemple de la força que aquest tipus de tractaments estan agafant a Espanya. De fet, Barcelona ha esdevingut un gran pol de l’osteopatia al nostre país, enfocat en l’atenció a la salut amb opcions complementàries a la medicina convencional. Aquesta nova fórmula de col·laboració entre metges i osteòpates, i també professionals de la salut afins com són els fisioterapeutes, constitueix la punta de llança d’una nova tendència social que ja s’ha consolidat en altres mercats occidentals com França, Regne Unit o els EUA.

“La convivència de medicina convencional i medicina natural constitueix una col·laboració bàsica per assegurar un abordatge holístic i integratiu de les patologies. No és tan important trobar malalties com que els metges i els professionals sanitaris trobin la salut dels seus pacients. I per això cal una escolta activa del dolor. La medicina s’ha tornat de teclat i pantalla per manca de temps. L’osteopatia reivindica la necessitat de tocar i mirar els pacients per tenir bons diagnòstics”, assegura David Ponce, fundador d’una clínica osteopàtica a Barcelona.

Tres de cada deu nord-americans recorren habitualment a la medicina no convencional per pal·liar-ne els dolors, especialment els derivats de disfuncions osteomusculars. I cada vegada són més els espanyols que trien aquest tipus de professionals com a referents de salut a la seva vida.