Astuce Spain reclama més projectes per a acabar amb el “desert” en recerca sobre tumors cerebrals

Amb motiu del Dia Mundial de la Salut, l’associació Astuce Spain ha denunciat l’alarmant falta d’assajos clínics i projectes de recerca en tumors cerebrals, especialment en glioblastoma, un dels més agressius. L’associació exigeix accions immediates per part de la comunitat científica i les institucions públiques per a abordar aquesta situació crítica.
Segons estimacions de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), els tumors cerebrals representen al voltant del 2% de tots els càncers diagnosticats a Espanya. No obstant això, el seu impacte és considerable en termes de discapacitat i esperança de vida. Astuce considera inacceptable que el glioblastoma continuï sent una patologia insuficientment explorada en un context d’avanços en medicina.
L’associació ha manifestat que actualment enfronta una “pobresa” científica i econòmica. Aquesta falta de recursos genera un profund desemparament entre pacients i familiars, els qui viuen en una constant incertesa. “Darrere de cada diagnòstic hi ha pacients que s’enfronten a una deterioració progressiva de les seves capacitats cognitives”, va assenyalar Manuel Meléndez, coordinador del Comitè Científic de Astuce Spain.
Astuce ha subratllat la necessitat de realitzar més assajos clínics perquè els pacients accedeixin a teràpies que millorin la seva qualitat de vida. “És imprescindible redoblar els esforços en recerca sobre el glioblastoma”, va afirmar Meléndez, qui també va destacar que aquests pacients han d’estar en el centre de les prioritats de recerca.
ANOMENADA URGENT A L’ACCIÓ
Visitació Ortega, portaveu de Astuce Spain, va insistir en la complicada situació dels qui són diagnosticats amb glioblastoma. “L’accés a la informació i als assajos clínics és fonamental per a la salut mental dels pacients i les seves famílies”, va comentar. Ortega va emfatitzar que “cada dia sense avanços és un dia més de sofriment evitable”.
El glioblastoma és un tipus de glioma de grau 4, representant aproximadament el 50% dels tumors cerebrals agressius, amb una incidència de tres casos per cada 100.000 habitants a Espanya. Sense tractament, l’esperança de vida d’un pacient amb aquesta malaltia és del voltant de sis mesos, i amb el tractament estàndard, la mitjana de supervivència és d’aproximadament un any.
L’associació ha alertat sobre l’escassetat de recerca i reconeixement en l’àmbit dels tumors cerebrals. “Un càncer cerebral no tan freqüent no ha de significar que no sigui prioritari”, va concloure Ortega. L’associació ha sol·licitat al Ministeri de Sanitat el reconeixement de l’oligodendroglioma com a malaltia rara, donada la seva baixa incidència.
NECESSITAT DE RECURSOS I VISIBILITAT
Astuce Spain ha desenvolupat el projecte Oligo Spain, amb el suport de l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), per a abordar la recerca en oligodendrogliomes. L’associació s’ha convertit en un punt de trobada per a afectats, oferint recursos i actualitzacions sobre avanços científics i socials en el camp dels tumors cerebrals.
La falta de finançament i la limitada visibilitat d’aquests tumors reflecteixen una realitat que requereix atenció urgent. Astuce ha reiterat el seu compromís de lluitar per l’equitat en la recerca i la visibilitat de la malaltia. L’associació continua treballant per a donar veu als pacients i les seves famílies, els qui mereixen una oportunitat i esperança enfront d’aquesta malaltia devastadora.
El missatge de Astuce Spain és clar: “És necessari situar a aquests pacients en el centre de les prioritats, impulsar noves línies d’estudi i garantir recursos que permetin avançar cap a tractaments més eficaços”. La lluita per millorar la situació dels pacients amb tumors cerebrals és una qüestió de justícia social i humana.
