Astuce Spain contribueix a la creació del grup de joves investigadors ‘Geino Young’

L’Associació de Tumors Cerebrals i del Sistema Nerviós Central (Astuce Spain) ha participat en la primera assemblea de ‘GEINO Young’, un nou projecte que ha impulsat al costat del Grup Espanyol de Recerca en Neurooncología amb l’objectiu de promoure la recerca en tumors cerebrals.
GEINO Young és un grup integrat per a joves investigadors tant clínics com bàsics, compromesos amb l’avanç en el coneixement dels diferents tipus de càncer cerebral, segons va informar en un comunicat.
El seu objectiu és “crear una xarxa activa d’investigadors i professionals sanitaris que, des de les seves corresponents àrees de treball, s’uneixin per a aportar innovació, coneixement i noves perspectives a la recerca en aquestes patologies”.
Aquesta primera trobada, celebrat amb motiu del Dia Mundial del Càncer, va reunir més de 40 investigadors i professionals de l’àmbit clínic que van presentar diverses propostes destinades a consolidar l’estructura i els objectius del grup GEINO Young.
Astuce Spain va manifestar la seva “satisfacció” per haver participat activament en la posada en marxa d’aquest equip de recerca. “Ens enorgulleix haver contribuït a la creació d’aquest grup de joves, que impulsarà la tan necessària recerca en tumors cerebrals. Donar suport a iniciatives com GEINO Young, que obren noves oportunitats per al coneixement d’aquestes patologies és part clau de l’activitat que realitzem en ASTUCE Spain”, va dir el president de Astuce Spain, José Luis Mantas.
La presidenta de GEINO, la doctora María Ángeles Vaz, va destacar la rellevància d’aquesta col·laboració, que es desenvoluparà al costat del doctor Antonio Fuentes, membre del Comitè Científic de Astuce Spain, i el doctorand Andrés Pordomingo. “La creació de GEINO Young reforça el nostre compromís com a grup de recerca amb l’impuls de noves generacions de científics. La seva motivació i nous plantejaments són imprescindibles per a avançar en la recerca en càncer cerebral”, va dir la doctora Vaz.
En les pròximes setmanes, es convocarà una nova reunió per a definir les línies de treball i planificar les pròximes trobades científiques de GEINO Young. Així mateix, Astuce Spain ha anunciat la seva intenció de convocar pròximament la primera beca destinada al desenvolupament d’aquest prometedor projecte, reafirmant el seu compromís amb la recerca i l’impuls del talent jove en l’àmbit de la neurooncologia.