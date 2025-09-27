Astuce Spain assenyala que el repte dels TTFields és assegurar un accés real i equitatiu per a pacients amb glioblastoma

Astuce Spain va assenyalar que el repte dels TTFields a Espanya, després de la seva incorporació al Sistema Nacional de Salut (SNS), és assegurar un accés real i equitatiu per a pacients amb glioblastoma.
El glioblastoma, un dels tumors cerebrals més agressius i amb el pitjor pronòstic en adults, ha estat durant més de dues dècades una assignatura pendent per a la ciència i la sanitat espanyola. Amb una mitjana de supervivència de tot just 14,6 mesos amb el tractament estàndard (cirurgia, radioteràpia i quimioteràpia), els avanços han estat gairebé inexistents.
No obstant això, Astuce Spain indica que la recent inclusió de la teràpia de camps elèctrics per al tractament de tumors (TTFields) en la Cartera de Serveis Comuns del Sistema Nacional de Salut ha suposat un canvi important, “però amb un clar desafiament: garantir que tots els pacients, en totes les regions d’Espanya, tinguin accés real i equitatiu a aquesta innovació”.
La incorporació dels TTFields al SNS, publicada pel Ministeri de Sanitat el 14 d’agost, garanteix el finançament nacional per a pacients adults amb glioblastoma de nou diagnòstic que compleixin els criteris d’elegibilitat. No obstant això, l’accés a aquesta teràpia es realitzarà a través dels centres sanitaris que participin en l’estudi de seguiment que durà a terme el Ministeri per a monitorar l’adopció i ús del dispositiu.
Per a l’entitat, el gran desafiament en aquest moment radica en la rapidesa i l’amplitud amb què s’implementarà aquesta mesura. “Si els protocols autonòmics no s’activen amb agilitat, es corre el risc que els pacients continuïn enfrontant-se a un accés desigual a aquest tractament innovador”.
Segons José Luis Mantas, president de Astuce Spain, “és vital que la implementació de l’estudi es realitzi sense demores i amb un nombre suficient de centres que garanteixin que tots els pacients, sense importar la seva comunitat, tinguin accés equitatiu a aquesta opció de tractament”.
Els especialistes en oncologia coincideixen que la incorporació dels TTFields marca un abans i un després en el tractament del glioblastoma. No obstant això, l’efectivitat d’aquesta mesura dependrà del fet que el monitoratge es desplegui de manera àgil i homogènia en tot el país. Si no és així, es corre el risc que els pacients continuïn enfrontant-se a un accés desigual, i en molts casos, a la desesperació per no rebre el tractament a temps, sosté Astuce Spain.
TERÀPIA INNOVADORA
Els TTFields (Therapeutic Tumor Treating Fields) són una teràpia innovadora que utilitza un dispositiu portàtil per a emetre camps elèctrics que interrompen la divisió cel·lular i alenteixen el creixement de les cèl·lules canceroses. En assajos clínics, aquesta teràpia ha demostrat ser eficaç per a pacients amb glioblastoma, estenent la seva supervivència i millorant la seva qualitat de vida. Ja forma part del tractament estàndard en països com Alemanya, França, el Japó i els Estats Units. A Espanya, la decisió del Ministeri de Sanitat d’incorporar-la al SNS obre una porta a nous horitzons en el tractament d’aquest tumor, però la implementació efectiva serà clau per al seu èxit.
La inclusió dels TTFields en la cartera del SNS és “un avanç crucial”, afegeix l’entitat, “però el veritable repte ara serà garantir que aquest tractament no quedi en el paper, sinó que es converteixi en una realitat per a tots els pacients amb glioblastoma a Espanya”. “L’accés ha de ser garantit sense excuses, i la rapidesa i l’equitat no són negociables”, sentencien des de Astuce Spain.