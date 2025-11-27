ASTUCE Spain alerta que molts pacients de glioblastoma segueixen sense accedir als TTFields

L’Associació de Pacients de Tumors Cerebrals i el Sistema Nerviós Central torna a posar el focus així en com les desigualtats autonòmiques en la implementació de la teràpia posen en risc l’equitat en el tractament del glioblastoma a Espanya.
“Tres mesos després de la resolució de la Direcció General de Cartera Comuna de Serveis del SNS i Farmàcia, per la qual s’autoritzava la teràpia de camps elèctrics alterns per al tractament de tumors, sotmesa a estudi de monitoratge, veiem que hi ha pacients que continuen exactament en la mateixa situació mentre veuen com el seu temps s’esgota”, recorda José Luis Mantas, president de ASTUCE Spain. “Fa unes setmanes denunciem la situació a Andalusia, on vam saber de pacients que continuaven rebent llargues, a l’espera d’un procés administratiu que no arribava, quan precisament el que no tenen aquests pacients és temps. Per això alcem la veu, i això ha servit perquè l’administració andalusa hagi començat a agilitzar l’accés”, ha afegit.
El glioblastoma és el tumor cerebral més agressiu i amb pitjor pronòstic. La mitjana de supervivència a penes aconsegueix els 14,6 mesos amb el tractament estàndard actual (que combina cirurgia, radioteràpia i quimioteràpia amb temozolomida), un enfocament que no havia variat en més de dues dècades, fins a l’arribada dels TTFields a Espanya en 2022.
En els últims anys, estudis clínics han demostrat que l’ús de TTFields, un dispositiu que emet camps elèctrics per a frenar la proliferació de les cèl·lules canceroses, pot prolongar significativament la supervivència quan es combina amb la quimioteràpia de manteniment. De fet, en països com Alemanya, França, el Japó o els EUA, aquesta teràpia és l’estàndard de tractament, i tant les guies internacionals (NCCN) com a nacionals – incloent les de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM) i el Grup Espanyol de Recerca en Neurooncología (GEINO)– recomanen la seva incorporació com a part de l’estàndard de tractament del glioblastoma de nou diagnòstic.
“Per a poder rebre la teràpia amb TTFields, a més de complir amb els criteris clínics establerts pel Ministeri, els pacients han d’estar rebent quimioteràpia de manteniment. Per això insistim que no poden esperar, perquè pot ser que ens trobem que hi hagi pacients que quedin fora d’aquest tractament per un excés de burocràcia, en haver acabat els seus cicles de quimioteràpia quan tinguin una resposta de l’administració”, alerta Mantes.
Des que es va començar a comercialitzar en 2022 els TTFields a Espanya, l’accés a aquesta teràpia a través de la sanitat pública ha estat desigual, segons denúncia ASTUCE Spain. Mentre que pacients de comunitats com Madrid, Galícia o Aragó podien beneficiar-se d’ella, en altres regions només era possible recórrer a la sanitat privada.
La resolució del 14 d’agost permet que pacients amb glioblastoma de nou diagnòstic (que compleixin determinats requisits clínics), accedeixin a aquesta teràpia a través del Sistema Nacional de Salut, independentment del seu lloc de residència. No obstant això, la implementació està avançant de forma molt desigual entre comunitats autònomes, la qual cosa ha generat una situació d’inequitat que impacta directament en la supervivència i la qualitat de vida dels pacients.
En aquest sentit, ASTUCE Spain assenyala especialment a tres comunitats que ja havien obert l’accés als TTFields i que ara semblen haver-se estancat: Galícia, Múrcia i illes Balears. “Balears havia estat una de les comunitats més àgils a posar en marxa la resolució del 14 d’agost, ja que allí està el primer pacient tractat amb TTFields sota les condicions establertes pel Govern central, un mallorquí de 54 anys que, després de ser diagnosticat al març d’enguany, va començar el seu tractament al setembre”, recorda el president de ASTUCE Spain. “No obstant això, ara ens trobem que, després d’ell, cap altre pacient l’ha aconseguit, tots estan a l’espera de l’aprovació per la gerència dels seus corresponents hospitals sense motiu aparent”, explica.
Davant aquesta situació, ASTUCE Spain demana una major coordinació entre administracions i protocols clars que assegurin que els especialistes coneixen els procediments per a prescriure noves teràpies; així com agilitat a la gerència dels hospitals. “No n’hi ha prou que una innovació terapèutica s’incorpori al SNS —adverteix José Luis Mantas—. És determinant garantir que els professionals sanitaris i els responsables hospitalaris sàpiguen com tramitar la seva aplicació perquè els pacients no es quedin enrere”.
L’Associació de Pacients de Tumors Cerebrals i el Sistema Nerviós Central torna a posar el focus així en com les desigualtats autonòmiques en la implementació de la teràpia posen en risc l’equitat en el tractament del glioblastoma a Espanya.