AstraZeneca va tancar l’exercici 2025 amb un sòlid resultat econòmic i avanços molt significatius en el seu pipeline, en un entorn caracteritzat per una intensa activitat de fites científiques i reguladores.
Durant l’any, els ingressos totals van ascendir a 58.739 milions de dòlars, la qual cosa representa un creixement del 9%, impulsat principalment per les àrees d’Oncologia, Cardiovascular, Renal i Metabòlica (CVRM), Respiratori i Immunologia, i Malalties Rares. Aquest creixement es va produir de manera sostinguda en totes les principals regions geogràfiques en les quals opera la companyia.
“Lliurem uns sòlids resultats en el conjunt de l’exercici 2025 i una excel·lent execució del pipeline en un període que continua sent ric en catalitzadors. Aquest impuls reflecteix la dedicació contínua dels nostres equips per a aportar valor a les persones, a la societat i al planeta.”, va afirmar Pascal Soriot, el conseller delegat de AstraZeneca.
Perspectives
L’empresa preveu per a 2026 un creixement del benefici bàsic d’un percentatge de doble dígit baix a tipus de canvi constants, encara que s’espera que els ingressos totals creixin més lentament, a un percentatge d’un sol dígit mig-alt.
Aquest bon rendiment es recolza en els bons resultats dels seus tractaments oncològics, al mateix temps que l’empresa reforça la seva pipeline i incrementa les seves inversions als Estats Units i la Xina per a fer front a les pressions geopolítiques i a l’expiració de patents.
Les previsions s’emmarquen en l’estratègia del conseller delegat, Pascal Soriot, que continua orientant la companyia cap al seu ambiciós objectiu d’aconseguir 80.000 milions de dòlars en vendes anuals en 2030, impulsat pel llançament de nous medicaments i per inversions estratègiques, en un context marcat per la volatilitat de les polítiques aranzelàries i sanitàries als Estats Units.
Soriot ha destacat que “en 2025 registrem un sòlid acompliment comercial en totes les nostres àrees terapèutiques i una excel·lent execució del pipeline. Durant l’any anunciem els resultats de 16 estudis positius de fase 3 i actualment comptem amb 16 medicaments supervendes.”
Igualment exposa que “l’impuls en tota la nostra companyia continua en 2026 i esperem amb interès els resultats de més de 20 lectures d’assajos de fase 3 al llarg d’enguany. Tenim més de 100 estudis de fase 3 en curs, inclòs un número significatiu i creixent d’assajos de les nostres tecnologies transformadores, que tenen el potencial de revolucionar els resultats per als pacients i impulsar el nostre creixement molt més allà de 2030”.