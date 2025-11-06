AstraZeneca supera previsions en el tercer trimestre i reafirma les seves perspectives per a 2025

AstraZeneca ha presentat els resultats corresponents als primers nou mesos de l’any, en els quals destaca un creixement de l’11% en els ingressos totals, aconseguint 43.236 milions de dòlars. A més, el tercer trimestre, ha tancat amb uns ingressos de 15.191 milions de dòlars, també amb un increment del 12% enfront del mateix període de l’any anterior.
Uns resultats que venen impulsats pel creixement en totes les àrees terapèutiques. Concretament, ha estat especialment destacat en l’àrea d’Oncologia, amb un augment del 16%, i en l’àrea de malalties respiratòries i immunològiques (R&I), que va créixer un 13%. El benefici operatiu bàsic va augmentar un 13% durant els primers 9 mesos de l’any.
Durant aquest període de 2025, AstraZeneca va anunciar 16 resultats positius d’assajos de Fase III i va obtenir 31 aprovacions reguladores en les principals regions, reflex del fort impuls del seu pipeline i del seu lideratge en innovació.
“El fort impuls subjacent en tot el nostre negoci durant els primers nou mesos de l’any ens posiciona bé per a mantenir el creixement fins a 2026 i ens manté encaminats per a complir la nostra ambició per a 2030”, ha assenyalat Pascal Soriot.
D’altra banda, AstraZeneca, continua complint amb la seva estratègia de reforçar les seves operacions als Estats Units per a impulsar el seu creixement. “Això inclou un acord històric amb el govern estatunidenc per a reduir el cost dels medicaments per als pacients en aquest país, així com l’ampliació de la nostra capacitat de fabricació als EUA, després d’iniciar a l’octubre la construcció de la nostra nova planta de producció a Virgínia, amb una inversió de 4.500 milions de dòlars”, ha assenyalat Soriot.
En els seus resultats, l’empresa també ha volgut ressenyar de nou el seu fort compromís amb els pacients i amb el planeta. En aquest sentit, destaca en el seu comunicat que, per tercer any consecutiu, la revista TIME va reconèixer a AstraZeneca com una de les Millors Empreses del Món, ocupant el lloc 43 d’entre 1.000 companyies globals i destacant-se com l’empresa farmacèutica líder en transparència en sostenibilitat.