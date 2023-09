AstraZeneca suma el seu suport per pal·liar els efectes del terratrèmol del Marroc

AstraZeneca suma el seu suport per a contribuir a pal·liar els efectes del devastador terratrèmol que ha assolat Marroc, un dels més intensos de les últimes dècades en aquest país que s’ha saldat amb més de 2.122 morts, segons l’últim recompte provisional de les autoritats marroquines. La companyia s’ha compromès donar més d’un milió de dòlars per a donar suport als esforços d’ajuda immediata de les principals organitzacions humanitàries per a trobar supervivents i prestar auxili als ferits, així com a igualar les donacions dels empleats.

Es tracta d’un dels terratrèmols més intensos de les últimes dècades en aquest país, que ha afectat principalment la ciutat de Marràqueix, una de les més turístiques del Marroc i declarada patrimoni de la humanitat. A més d’impulsar les labors d’ajuda humanitària, des d’AstraZeneca estan treballant activament per a assegurar la continuïtat en el subministrament dels seus medicaments a la zona afectada.

“Els nostres pensaments estan amb els afectats per aquesta terrible tragèdia”, ha expressat Rick R. Suárez, president d’AstraZeneca a Espanya. “La nostra principal preocupació és garantir la seguretat dels nostres empleats, continuar proporcionant als pacients medicaments que salven vides i donar suport als esforços d’ajuda humanitària. En aquests moments de catàstrofe hem de pensar en global i ser corresponsables en la lluita dels grans desafiaments del nostre temps”.