AstraZeneca signa un conveni amb l’Associació de la Premsa de Madrid

AstraZeneca ha signat un acord de col·laboració amb l’Associació de la Premsa de Madrid (APM) mitjançant el qual s’ha incorporat com a copatrocinador del Programa Primera Ocupació (PPE).

Aquesta iniciativa permetrà a recentment titulats en Periodisme signar un contracte d’un any en un mitjà de comunicació amb seu a Madrid. El programa pretén fomentar el suport als joves periodistes per assolir una inserció laboral digna i raonable en una etapa especialment complicada per a la professió.

L’acord l’han subscrit Marta Moreno, directora d’Afers Corporatius i Accés al Mercat d’AstraZeneca, i Mónica Tourón, secretària general de l’APM. La directora de Recursos Humans d’AstraZeneca, Carla Ruiz, ha afirmat que per a la companyia “la creació d’ocupació és un compromís global amb tots els governs i les entitats dels països on treballem. Estem convençuts que aquest tipus de projectes tenen un gran valor afegit, tant per a les persones que reben la beca com per a les empreses que poden tenir aquest nou recurs”.

AstraZeneca s’uneix d’aquesta manera al Programa Primera Ocupació per a l’edició que començarà el gener de 2023, any en què arriba a la vint-i-tresena edició. L’evolució d’aquest programa ha seguit un camí orientat cap a la qualitat i n’ha enfortit la imatge i el prestigi per l’alt nivell de preparació acadèmica i personal dels seus integrants, a més de reconèixer el rigorós criteri de selecció del jurat que els avalua.

Gràcies a la col·laboració d’AstraZeneca, l’APM ha ampliat el nombre de periodistes beneficiats per aquest programa a sis, un més que a l’edició anterior. Els sis periodistes seleccionats, Rocío Sánchez del Vas, Raquel Ruiz Incertis, Guillermo Güemes Gómez, Alicia García Hernández, Manuel Garre Sánchez i Candela Jiménez Rodríguez, s’incorporaran al gener als seus llocs de treball als principals mitjans de comunicació de premsa escrita, ràdio i televisió que participen en aquest projecte.

A més d’AstraZeneca, col·laboren amb l’APM per fomentar en primera feina de periodistes novells altres empreses com BBVA, Banc de Santander, Iberdrola, Repsol, El Corte Inglés, Caixabank i Ceca.